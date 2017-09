INFORME

Exportaciones: más dinero por menos cantidad

Economía difundió el balance del primer semestre sobre las ventas bonaerenses al exterior, que generaron más entradas de divisas, pero con un volumen menor de productos exportados

Según la síntesis sobre “Exportaciones de la provincia de Buenos Aires” publicada por el ministerio de Economía, durante el primer semestre, las ventas al extranjero de productos bonaerenses alcanzaron los 9.344 millones de dólares, lo que significa un cre-cimiento del 4,1% respecto del mismo pe-ríodo del 2016. Sin embargo, en términos de volumen, se observó una caída del 2,6%.A nivel nacional, las exportaciones ar-gentinas alcanzaron 28.063 millones de dólares para el mismo período, lo que im-plica una variación positiva interanual del 0,8%. En cuanto a las toneladas totales exportadas hubo una caída del 7,3%. Por su parte, la Provincia aportó el 33,3% del valor de las ventas, mientras que en volumen la contribución fue de 30%.El economista, docente e investigador de la UBA Ernesto Mattos analizó que la suba de las exportaciones “se explica por el efecto del precio más que de la cantidad, porque en casi todos los rubros, como manufacturas de origen agropecuario y productos primarios, hay caídas en el nivel de volumen”. Al respecto señaló que “el crecimiento en la Provincia viene motorizado por combustibles y manufacturas de origen industrial”.En efecto, los productos primarios bonaerenses cayeron un 7,7% en términos de vo-lumen, mientras que hubo un gran repunte en lo que es refinación, tanto en cantidades como en precios. En volumen creció 35,5%, mientras que en precio alcanzó un aumento del 65%. Esa es la tracción por la cual en el primer semestre no hay una caída contundente en cantidades y precios de las exportaciones.Asimismo, el valor de las ventas al extranjero del primer semestre del 2017 y del 2016 no superaron al período 2011-2015. “Eso muestra a las claras que no hubo una reactivación de la producción para la exportación”, sostuvo Mattos.En estos dos primeros años del gobierno de Cambiemos, las manufacturas de origen industrial han perdido peso. De 2011 a 2015 representaban un promedio del 51%, y en 2016 cayeron a un 42,8% de la estructura distribuida para la exportación. En 2017, apenas creció a 44,8% de participación, por lo que se ve el retroceso.Por otro lado, en el rubro productos primarios, llama la atención que cayó la exportación de cereales, semillas y frutos oleaginosos en 22,1%, a la vez que han crecido fuertemente las frutas frescas: 157,5% respecto del año anterior.“Lo que muestra es que esta estructura de la Provincia se está acercando a una exportación sin demasiada elaboración ni industrialización”, analizó Mattos.Añadió que “esto va en consonancia con el modelo de economía sin regulación, donde los industrializadores de alimentos empiezan a ser pocos, y mucho alimento se empieza a im-portar. Poco a poco se está empe-zando a minar la industria de la Provincia, donde se realiza casi el 50% de la manufactura que se ex-porta. Esto es un indicador de que el proceso de desindustrialización ya se ha iniciado y se está profundizando”.A modo de conclusión, Mattos expresó: “El modelo exportador no termina de arrancar. Se espera un déficit comercial más alto que el de ahora para fin de año, que significará una mayor salida de divisas al exterior, sumado a los 9 mil millones en carácter de pago de intereses que hay que realizar. Esto sería una pérdida para el Banco Central que podría rondar los 13 mil millones de dólares”.Una de las alternativas del gobierno podría consistir en acumular deuda.