LEGISLATIVAS 2017

Esteban Bullrich: "Me parece muy bien que el caso Maldonado llegue a las escuelas"

El primer candidato a Senador nacional por Cambiemos habló sobre la desaparición del joven en el marco de la campaña que realiza por el territorio bonaerense de cara a las elecciones de octubre

La campaña del oficialismo continúa en marcha en el territorio bonaerense, y Esteban Bullrich, el principal candidato de Cambiemos, se mostró esta tarde en La Plata, donde aprovechó para hablar de todos los temas de agenda.Con una visión distinta a la esgrimida por el resto del gobierno, habló sobre la desaparición de Santiago Maldonado, el joven de 25 de mayo que fue detenido por Gendarmería el primero de agosto. "Me parece muy bien que el caso Maldonado llegue a las escuelas, es un tema de coyuntura. Si queremos formar ciudadanos, tenemos que formarlos también generando pensamiento crítico y debate sobre los temas de coyuntura", aseguró, aunque agregó: "Lo que me pareció muy mal, muy lamentable y criticable, es el material que llevó CTERA".Al respecto, dijo que este "no promovía un debate, planteaba una línea irresponsable y falsa. Hay tantos elementos para esa línea como para otras. El material que llegue a las escuelas debe favorecer la pluralidad de ideas, el debate, y que los estudiantes construyan su propio pensamiento".El número uno de la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires aseguró que desde el gobierno "apoyan totalmente a Patricia Bullrich". Cabe destacar que la ministra de la Nación y responsable política del accionar de Gendarmería tiene cada vez menos visibilidad en el tema, cuyos voceros de la órbita nacional pasaron a ser los titulares de otras carteras, como la de Justicia y Derechos Humanos.Por último, Bullrich, acompañado por el intendente municipal, Julio Garro, la candidata a Diputada Provincial, Carolina Píparo y el candidato a concejal, Javier Mor Roig, afirmó de cara a octubre: "Si soy elegido, mi agenda va a ser defender a los bonaerenses".