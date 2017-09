ELECCIONES 2017

Sujarchuk llama a votar a Unidad Ciudadana para poner freno a la "embestida" de Cambiemos

En una dura columna publicada en Página/12, el intendente de Escobar advierte sobre la profundización del ajuste si gana el oficialismo en octubre. También cuestionó el aumento en servicios públicos y la represión a las protestas sociales.

Con la advertencia de que el ajuste que impulsa el gobierno de Mauricio Macri puede ser más duro si Cambiemos gana las elecciones de octubre, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, llamó a votar por Unidad Ciudadana para poner un freno a lo que consideró una "embestida" del oficialismo.A través de una columna de opinión que publicó en el diario Página/12, el jefe comunal consideró que "desde diciembre de 2015 la pobreza alcanzó el 30%, la desocupación se acomodó en las dos cifras, y mientras las tarifas de servicios públicos aumentaron exponencialmente, algunos sectores como los sojeros y las mineras gozaron de la quita de retenciones", enumeró el alcalde, que también cuestionó "el regreso de la Gendarmería y los camiones hidrantes en las protestas sociales".En tal sentido, el alcalde kirchnerista se preguntó: "Si el Ejecutivo logró todo esto a pesar de no contar con el apoyo total del Congreso, ¿de qué son capaces si en octubre aumentan su número de bancas? ¿Hasta dónde pueden llegar? El ajuste todavía puede ser más duro".Además, Sujarchuk alertó acerca de las reformas laboral e impositiva que impulsaría el ejecutivo nacional luego de las elecciones, considerando que "no acompañar a Unidad Ciudadana en octubre es abrir los portones para que estos proyectos desfilen por el Congreso sin trabas. Es reducir la posibilidad de tener un espacio político capaz de hacerle frente al oficialismo. Es darle crédito a un Gobierno insensible, incapaz de conectar con las demandas de las clases más necesitadas".Luego de llamar a reconstruir una unidad política legislativa y "rearmar un bloque de diputados y senadores capaces de frenar a Cambiemos", Sujarchuk evaluó que "en este momento la disputa no está entre Cristina Kirchner y Esteban Bullrich, sino en la tercera banca: en la que ocupen Jorge Taiana, quien trabajará para impedir la embestida del Gobierno, o Gladys González, una figura que se dedicará a apoyar sus crudas medidas".El intendente de la Primera Sección finalizó señalando que "el mes de octubre es una oportunidad para empezar a decir basta. Octubre es la primera chance de revertir el futuro del país. Octubre es el punto de partida para recuperar la esperanza y volver a creer en una Argentina para todos".