ELECCIONES 2017

1País sumó al vecinalismo de Coronel Suárez

La lista local de UNOS anunció que no presentará candidatos para octubre. Había obtenido poco más del 4% de los votos, en un escenario para el que se proyecta también una fuerte polarización.

En medio de reacomodamientos y algunas fugas, el Frente Renovador busca levantar cabeza con la llegada de nuevos dirigentes, principalmente heridos del randazzismo, pero también de otros espacios, como ocurre en Coronel Suárez, donde ganó la reciente adhesión del vecinalismo.La agrupación vecinalista Una Nueva Oportunidad Suarense (UNOS), que había obtenido en las Primarias poco más del 4% de los votos, anunció que el espacio no competirá en las elecciones de octubre. Y llamó a votar por 1País.Así lo hizo saber Guillermo Recalde, titular de la agrupación y quien estaba al frente de la boleta, acompañado por el vicepresidente del partido, Juan Fernández. El dirigente señaló que el resultado no “lo dejó conforme” y contó que ya había un acuerdo de cooperación conjunta con el massismo para octubre.El llamado a buscar el “voto útil” y direccionar el voto a 1País fue una alternativa tanteada hace tiempo: el mismo espacio había intentado ser una colectora de Massa en el distrito, según señala La Nueva Radio de Suárez. De hecho, en el encuentro estuvo Rubén Grenada, candidato a Diputado Provincial por 1País.Sin embargo, en medio de un escenario de fuerte polarización en el distrito entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, el aporte de UNOS no lo mete siquiera en carrera al espacio massista. En las PASO, el vidalista Alberto Fernández obtuvo el 34,24% de los votos mientras que el ex intendente Ricardo Móccero se quedó con el 31,24%. 1País, con Hugo González, alcanzó poco más del 11% de los votos.