INTEGRACION

Apuntan contra Macri por cerrar la CONADIS

Desde el colectivo de personas con discapacidad repudiaron la medida que dio de baja la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la creación “unilateral” de la Agencia Nacional de Discapacidad. La diputada Gabriela Troiano aseguró que fue una decisión sorpresiva.

Luego de la decisión de Mauricio Macri, de crear unilateralmente la Agencia Nacional de Discapacidad, se encendió la polémica. En ese sentido, la diputada nacional del Partido Socialista y vice presidenta de la Comisión de Discapacidad del Congreso Nacional, Gabriela Troiano, manifestó que fue una decisión sorpresiva."Nos sorprendió esta medida porque el miércoles pasado estuvo en la comisión de discapacidad el presidente de CONADIS y no mencionó nada al respecto. Se siguen tomando resoluciones de manera sistemática sin debate o consulta previa a las organizaciones de personas con discapacidad (PCD) y sin tener en cuenta el lema que guía al colectivo PCD "nada acerca de nosotros sin nosotros", manifestó la diputada nacional.Cabe destacar que a través del decreto 698/2017 publicado en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo disolvió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, creando la Agencia Nacional de Discapacidad, que contiene ambas funciones.Para la diputada Troiano es "es imprescindible que el director y/o sub director sean personas con discapacidad, así como no nos imaginamos un hombre a cargo del instituto de la mujer, la persona a cargo de asuntos de discapacidad debería ser parte del colectivo".Asimismo, agregó que "también esperamos que un importante número de quienes trabajen en la nueva agencia sean personas con discapacidad y se cumpla con el cupo laboral"."El desempeño del actual gobierno acerca de la problemática de la discapacidad deja mucho que desear, desde la presentación de un Plan Nacional de Discapacidad del que se desconoce cuales son sus objetivos concretos hasta la quita de pensiones no contributivas a PCD para luego retornarlas pero no es su totalidad, hace que el colectivo de personas con discapacidad sigamos en estado de alerta", concluyó la diputada socialista.