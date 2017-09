CRITICAS

El tren sigue sin llegar a La Plata y aseguran que "la demora es inexplicable"

Vecinos platenses realizaron una protesta luego de que culmine un nuevo plazo anunciado por el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, para el regreso del tren a la capital bonaerense.

En los últimos días, se cumplieron dos años del último servicio del tren Roca a La Plata y en el medio se fueron dando diferentes fechas probables de su regreso. Primero, con la conducción de Florencio Randazzo y luego con la asunción de Cambiemos y Guillermo Dietrich como titular del área de Transporte.En ese sentido, en lo que va del año ya son varias las fechas anunciadas por el funcionario de Mauricio Macri para que se concrete un posible regreso. Así las cosas, y ante la ausencia de respuestas, vecinos platense y parte de la dirigencia política local se movilizaron.“En la lógica de Macri y su grupo de Ceos, la gente tiene que esperar, total no son ellos los que tienen que vivir este calvario, sino los vecinos”, esgrimió la candidata a concejal por Unida Ciudadana, Victoria Tolosa Paz y agregó que tras dos años “la demora es inexplicable”.“Hubo seis meses de paralización de la obra en el arranque de la gestión de Dietrich y ahora sabemos que el tren no va a llegar, porque observamos como vienen las obras. La excusa es que les robaron unas bovinas del tendido eléctrico de la estación de Villa Elisa”, sostuvo la dirigente platense.Por último, afirmó que para el gobierno “el tren no está entre las prioridades, algo que va de la mano de este decreto que plantea “ramal que para, ramal que se levanta”.