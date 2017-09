CAMPAñA

Cambiemos quiere llegar a 40 y busca votos en La Plata, aunque lo más callado posible

Lejos del Conurbano, que es donde están los votos que los llevarían al triunfo, los muchachos de Cambiemos eligen hoy la Ciudad de La Plata para hacer campaña, aunque no de manera oficial; un territorio seguro en el que se pretende ganar por más.

Así las cosas, con los 40 puntos y eliminación definitiva de CFK en la mira, el primer candidato a Senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich, visitará este jueves la ciudad de La Plata para realizar una serie de actividades.En ese marco, brindará una conferencia de prensa acompañado por el intendente municipal, Julio Garro, la candidata a Diputada Provincial, Carolina Píparo y el candidato a concejal, Javier Mor Roig. Por supuesto, el hombre ya sabe qué decir.La misma se desarrollará a las 14 horas en el local partidario de Cambiemos en Gonnet, ubicado en Camino Centenario e/ 504 y 505 y en Gobernación apuntan a que el ex ministro de Educación no vuelva a "meter la pata" como ya lo hizo en varias oportunidades.La más recordada es quizá el acto fallido cometido mientras brindaba una entrevista junto a Vidal en un canal de televisión. El ex uno de la cartera educativa comenzó a enumerar las buenas acciones que se habían llevado adelante desde que su espacio se hizo cargo del Gobierno provincial y se la mandó."El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso", aseguró el ex funcionario sin darse cuenta del acto fallido y ante la incrédula mirada de la mandataria. Memes y más memes se hicieron eco del asunto. También llegaron las salvajes críticas.A su vez, el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, también desembarcará en la capital bonaerense para lanzar la Primera Competencia Nacional de Formación Profesional que se realizará en 2018. El acto se desarrollará desde las 10hs en las instalaciones del Pasaje Dardo Rocha, en el centro platense.Por otra parte, a la ciudad de las diagonales llega la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien cada tanto también suele hablar un tanto de más y le genera algún que otro dolor de cabeza al presidente Macri y a la Gobernadora Vidal.La mencionada Michetti, junto al intendente Julio Garro y el presidente de Diputados Manuel Mosca firmarán un convenio de cooperación con la Comisión Nacional Asesora Para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), en el Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados.El acuerdo va a consistir en un compromiso para dar accesibilidad en los espacios de la Cámara baja de la provincia de Buenos Aires, entre otras cuestiones que se expresaran en el acto. Al igual que Bullrich, también Michetti sabe que decir; sobre todo en referencia temas sensibles, como el caso Maldonado.¿Metidas de pata de Michetti? Si, hay. A fines del año pasado, se mandó una al desempatar en la votación de un artículo, cuando lo que correspondía era que se vuelva a someter al sufragio de los legisladores. "Yo no sé", admitió la Vicepresidenta."Empate, bueno afirmativo. Ya voté", dijo, apurada Gabriela Michetti y ante la queja de varios legisladores agregó: "El reglamento dice que hay que volver a votar y ahí si hay empate, desempata el presidente. Me dicen acá, yo no sé. Yo no lo sé", se sinceró la Presidenta del Senado.Volviendo a lo estrictamente electoral y a la Octava sección en particular, vale recordar que de acuerdo al resultado del escrutinio definitivo el oficialismo estiró en la capital provincial en 3.557 votos la ventaja en relación al recuento provisorio para la categoría de senadores nacionales.El escrutinio provisorio había dejado a Bullrich con 156.754 votos contra 99.472 de Cristina, pero los números finales mostraron que el candidato del oficialismo terminó consiguiendo 166.594 votos contra los 105.755 de la ex presidenta de la nación.El gran objetivo de cara a las generales es conseguir más votos, llegar a los cuarenta puntos y dejar en segundo lugar a Unidad Ciudadana. Y en la Casa Rosada están seguros que en La Plata son muchos los sufragios que se pueden sumar respecto a las PASO, primero por los que no fueron a votar y segundo por la gran cantidad de listas que se quedaron afuera en agosto.