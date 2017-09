ANUNCIO

Vidal lanzó el programa de documentación para menores y aseguró que "todavía falta mucho"

El gobierno bonaerense lanzó hoy el programa "Garantizar Tu Identidad", destinado a inscribir y entregar el documento de identidad a 48 mil chicos de entre 3 y 17 años. De esta manera, el Estado podrá asegurar el acceso a derechos fundamentales y beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH).

“Este programa se resume en una sola palabra: identidad. Es muy importante, un derecho muy básico pero que en la provincia no estaba totalmente cumplido", sostuvo María Eugenia Vidal al anunciar el plan junto al intendente interino de San Miguel, Jaime Méndez.En ese sentido, señaló que "cuando no tenes un DNI es mucho más que un tramite, o un expediente. El DNI te permite acceder a otros derechos", y detalló que "tenemos un primer objetivo que es que todos los chicos que están en nuestras escuelas y no tienen DNI, lo tengan”.“Se trata de algo muy simple, pero muy importante. Es un primer paso, no alcanza, todavía falta mucho”, redondeó la gobernadora.Se estima que hay una cantidad total de 80 mil menores de entre 1 y 17 años en esta situación en la provincia de Buenos Aires. 48 mil (con edades entre 3 y 17) fueron detectados mediante el Censo Provincial de Matrículas Escolar 2017. Hasta entonces, la provincia carecía de un padrón con la información correcta de la cantidad de alumnos que cursan en su sistema educativo.Este censo en las escuelas permite contar, por primera vez, con una base de datos digital de toda la matrícula educativa abarcando todos los institutos de enseñanza obligatoria de nivel inicial, primario y secundario tanto, públicos como privados.El 77 por ciento de los 48 mil menores detectados sin documentación reside en el conurbano y el resto en el interior bonaerense.El gobierno ahora avanza en la entrega, de manera gratuita, de la partida de nacimiento y el DNI. En lo que va del año se llevan documentados 250 menores de la Provincia.Desde el Ejecutivo se informó que “el objetivo es terminar con la burocracia administrativa, y que la lejanía geográfica y el costo de los trámites no sean un impedimento para que resuelvan una cuestión fundamental como lo es la inscripción de nacimiento y posterior obtención del DNI”.Para el caso de los menores de 12 años la partida de nacimiento se entregará a los 5 días hábiles y el DNI aproximadamente en 15 días hábiles. Para el caso de los mayores de 12 años, serán acompañados y se le garantiza el patrocinio jurídico gratuito para iniciar el trámite judicial respectivo y hacer su seguimiento.Los niños extranjeros serán derivados a Migraciones y Renaper para iniciar el trámite administrativo correspondiente.Dentro del programa también se seguirá buscando e inscribiendo a todos aquellos niños indocumentados que no estén hoy en la escuela.Otra de las aristas del programa es evitar que salgan niños sin inscribirse de los hospitales. Para ello, mediante un decreto se determinó que los establecimientos de salud deberán entregar la constancia de parto al Registro Provincial de las Personas, de modo que si los padres en un plazo de 40 días no inscriben a sus hijos, el Registro lo haga de oficio.Durante 2018, está previsto equipar a todos los hospitales provinciales para que los chicos puedan irse con su partida de nacimiento y su DNI en mano, y se trabaja con los hospitales municipales para lograr lo mismo.Se pondrá en funcionamiento una página web a través de la cual se podrán denunciar casos propios o ajenos de falta de documentación para que el Estado pueda acercarse y regularizar su situación.