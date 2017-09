DEFINICIONES

Desde Unidad Ciudadana cruzan a Vidal por la política científica

Unidad Ciudadana salió a criticar al gobierno bonaerense por el escaso presupuesto asignado para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.El candidato a diputado nacional de Unidad Ciudadana, Roberto Salvarezza, afirmó que "es valorable que la Provincia de Buenos Aires tenga un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pero que lamentablemente le asignaron este año un presupuesto insignificante de 124 millones de pesos, lo que representa un 0.02% del total de los recursos provinciales, que fue de 487.829.892.423"."En este contexto la creación del organismo es sólo un anuncio político que no tiene ningún impacto real en el sistema de ciencia y técnica provincial", sostuvo.Salvarezza señaló además que "la renuncia de Armando De Giusti, en enero de este año, a la presidencia de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires no se debió a motivos personales, como afirma Elustondo, sino que consideró que no podía continuar con el presupuesto asignado al organismo en 2017, menor al indispensable para sostener una política de crecimiento tal cual lo aseveró un mes después a la agencia TSS""Es decir, el gobierno de Vidal no le otorgó al órgano ejecutivo de las políticas del sector a nivel provincial ni siquiera el mínimo razonable para fomentar y fortalecer la ciencia y la tecnología", apuntó.Cabe destacar que en julio renunció Gerardo Marchesini como Director de Escuelas Técnicas de la Provincia de Buenos Aires, quien señalo que en el 2016 hubo una gran subejecución del presupuesto de su área, sólo el 17% del Fondo para el Financiamiento de la ETP.El candidato a diputado nacional remarcó que el modelo de país que propone Cambiemos, basado en la desindustrialización, la flexibilización laboral y el endeudamiento, no necesita un sistema científico y tecnológico consolidado.En este sentido “la confirmación en el cargo del ministro Barañao no significó la continuidad de las políticas de ciencia y tecnología que se implementaron durante doce años ya que no solamente Cambiemos incumplió la promesa de campaña de llevar el presupuesto al 1,5% del PBI, sino que el Ejecutivo Nacional redujo drásticamente los recursos para el área”, indicó el candidato a diputado nacional.Además Salvarezza remarcó que fueron los senadores de Cambiemos quienes se opusieron al proyecto de ley de los senadores del PJ-FpV, que declara de interés el desarrollo del sector científico y tecnológico en todo el territorio nacional y establece que el financiamiento de la función ciencia y técnica del presupuesto nacional se incremente al 0.51 % del PBI en 2018 debiéndose alcanzar en el año 2030 el 3% del PBI.Finalmente, el expresidente del CONICET, lamentó que el ministro Elustondo "confunda fanatismo con espíritu crítico, que es la herramienta fundamental de los científicos" y resaltó que "Elustondo sigue la misma línea de razonamiento que el Jefe de Gabinete Marcos Peña, quién considera nocivo al espíritu critico y señala que ser inteligente es ser optimista y voluntarioso. El Ministro seguramente transita por este camino sin preguntarse el ninguneo a la ciencia que significa el paupérrimo presupuesto asignado a su cartera".