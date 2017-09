LEGISLATURA

Conflicto en puerta: Cambiemos y el massismo tensan la relación por la Ley de ART

La iniciativa está trabada en la Cámara alta y el oficialismo salió a cruzar a 1País por respaldarla a nivel nacional y no hacer lo mismo en la Provincia. "No hay forma de que nosotros lo podamos aprobar”, dijo el legislador del FR, Jorge D'Onofrio a La Tecla.

El oficialismo está cada vez más nervioso. El Senado bonaerense no logra avanzar en la adhesión a la ley nacional de ART, uno de los principales temas del año en el Poder Legislativo, y los acuerdos no se vislumbran en un futuro cercano.La poca actividad de la Legislatura en año electoral (a principios de septiembre lleva sólo tres sesiones ordinarias por Cámara), se combinó con la negativa del arco opositor de apoyar la ley, lo que no le permite a Cambiemos darle curso.El posicionamiento del Frente para la Victoria al respecto era el esperado. Sin embargo, desde el oficialismo apuntan contra el massismo, que respaldó la ley a nivel nacional, pero que tomó una postura distinta en el territorio bonaerense.En este sentido se expresó hoy el ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado. "La ley fue aprobada nacionalmente por el mismo partido que ahora no la quiere aprobar a nivel provincial. Eso para nosotros es inentendible", cuestionó el funcionario de la gobernadora María Eugenia Vidal. "¿Por qué lo apoyaron a nivel Nación y no lo apoyan a nivel Provincia?", agregó.Al respecto, Jorge D’Onofrio, en diálogo con La Tecla, argumentó: “La adhesión lisa y llana a nuestro criterio es impracticable, porque es inconstitucional por el artículo 15, que dice que el ingreso a la justicia es irrestricto. No podemos derivar en jueces-médicos y sacarle la posibilidad a los bonaerenses de ir a la justicia”.“Quitándole el derecho a los trabajadores no solucionamos el problema de las pymes. Las ART solo cubren el 50% de los juicios laborales. El costo laboral se incrementa porque hay un negocio tremendo de empresas que manejan más del 90% del seguro laboral y que no se hacen cargo de lo que corresponde para que el sistema funcione. Lo que hay que hacer es solucionar el tema de las ART a nivel nacional”, agregó.En la misma línea, continuó: “Este parche que quieren practicar es imposible de aplicar a la Provincia. No hay forma de que nosotros lo podamos aprobar”.Sobre el posicionamiento del oficialismo, sostuvo: “No veo interés del gobierno por aprobarlo. No hubo movimiento del Ejecutivo para que pueda ser tratado, no se debatió en labor ni hubo ninguna negociación para que podamos abordar el tema”.En tanto, manifestó que “a los empresarios pyme les han vendido una ficción de que con la adhesión a la ley se solucionan todos los problemas que tienen las empresas con los juicios laborales. En ninguna parte de la ley se desprende tal cosa. Ni siquiera va a bajar el costo de las empresas con las ART. Solo se va a crear una instancia administrativa”.“El oficialismo habla de que la corrupción en la industria del juicio es el problema –concluyó-, y creo que eso lo genera la misma ART que mete la plata en la bicicleta financiera y no se ocupa de los trabajadores”.