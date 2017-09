QUILMES

Molina hace eje en la gestión: "La gente sabe que estamos trabajando bien y las obras llegan”

El intendente Martiniano Molina recorrió hoy Villa Luján luego de un operativo de limpieza por la zona, y visitó a la familia González junto a sus candidatos a concejales Galetto y Sotolano

"Un orgullo conocer a Dora y a toda la familia González en Villa Luján. Un ejemplo de esfuerzo y trabajo", expresó el intendente Martiniano Molina, quien luego de supervisar un operativo de limpieza por el barrio dialogó con diferentes vecinos que le dieron su parecer sobre los avances de la gestión y sus expectativas para el futuro.“Un municipio como Quilmes no se cambia de un día para otro, eso la gente lo sabe y sabe que estamos trabajando bien, las obras llegan y los avances en cada área también. Los vecinos en cada barrio que recorremos nos transmiten su confianza y nos dan ánimo para seguir adelante", consideró el quilmeño.Y agregó: "Por nuestra parte el compromiso es firme, desde este espacio vamos a seguir trabajando para que la transformación que impulsamos le llegue a la gente, a cada familia”,Molina estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Guillermo Galetto, y la secretaria de Desarrollo Social, María Ángel Sotolano, ambos encabezan la lista de concejales de Cambiemos a nivel local.“Acá me conoce todo el barrio por tantos años de reclamos, teníamos todas las calles inundadas”, expresó Dora, quien le agradeció al intendente por las obras que hizo en la zona. “Es una emoción tremenda recibir su visita, que venga humildemente y entre a tu casa. Le doy gracias por habernos escuchado, se acordó de cuando hicimos los primeros piquetes, con cortes de calle, lo hacíamos venir por el agua, y él todavía no era intendente y nosotros no sabíamos que algún día lo iba a ser, ya nos escuchaba. Se acordó del papelito que le entregué en mano. Hoy nos dejó el mensaje de que sigamos confiando, nos pidió que sigamos apostando a lo que se está haciendo, que si vemos que con su trabajo las cosas van bien, que lo sigamos apoyando. Lo que él hizo, las obras, las pudimos ver en el corto plazo”, destacó Dora.