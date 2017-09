CAMPAÑA

"Cristina le ha hecho mucho daño a La Plata", aseguró el intendente Garro

El jefe comunal apuntó a la expresidenta, también platense. Dijo que hubo soberbia y corrupción en la gestión anterior y que a CFK en la ciudad no la quieren.

El intendente de La Plata, Julio Garro, le puso algo de pimienta a la campaña electoral, apuntando directamente hacia otra platense: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Garro apuntó y disparó: "Cristina nació en esta ciudad y la verdad es que en los últimos años el gobierno de la expresidenta le ha hecho mucho daño a nuestra ciudad. La soberbia, la corrupción, han hecho poner de rodillas a nuestraciudad, la inundación, el abandono, las pérdidas de un montón de vecinos de la ciudad, obras que se habían abandonado y estaban paralizadas y que hoy se están continuando".En una entrevista concedida al canal de TV web de Clarín, el jefe de gobierno comunal dijo que "para una expresidenta que nace en la Ciudad de La Plata, que hace una elección de poco más de 25 puntos, evidentemente la gente se da cuenta de que no ha hecho las cosas bien, es un lugar en el que no la quieren".Acerca de los hechos de violencia producidos en La Plata hace algunos días, como los sucedidos en Gobernación o el Ministerio de Seguridad, el alcalde platense analizó que "hay un clima de violencia en general porque el resultado electoral sorprendió mucho y hay algunos que están enojados y preocupados, con lo cual podemos decir que hay un clima de violencia importante pero eso la gente también lo valora y lo piensa en las urnas".Garro, quien ganó las PASO con el 41% de los votos contra el 26% del kirchnerismo, dijo que, contrariamente a lo que muchos opinaban, los candidatos de Cambiemos percibían una onda favorable de parte de los vecinos."Cuando íbamos a los barrios o andábamos recorriendo obras sentíamos el "no aflojen", el "vamos para adelante", "hay que seguir", comentó el intendente platense.