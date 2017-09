ELECCIONES 2017

Junto a su tropa, Randazzo realizó una autocrítica de su campaña: “Debí decidirme más rápido”

En el encuentro llevado adelante en el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del partido de General San Martín, Florencio Randazzo reunió a la tropa que lo siguió en estas elecciones y acordó no torcer el brazo para octubre. "Sabíamos que estas elecciones iban a ser magras, pero estamos contentos porque fundamos un nuevo espacio político", le dijo a La Tecla un dirigente que participó de la reunión. También hubo críticas por falta de picardía para evitar fugas y el chivilcoyano hizo la suya: "Debí decidirme más rápido"

El candidato a senador nacional por el Frente Justicialista, Florencio Randazzo, reunió a los suyos en en el sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) del partido de General San Martín para afinar la estrategia de cara a octubre.Allí, junto a dirigentes seccionales y locales. a los que se sumaron el intendente Gabriel Katopodis y el senador Fernando Moreira, los encolumnados dentro de Cumplir recalcularon los movimientos de agosto y acordaron salir a contener a la pata sindical, una de los sectores que apoyaron al exministro kirchnerista en su aventura 2017.Tal como adelantó la Tecla en su edición impresa de hoy, desde Unidad Ciudadana planean una serie de reuniones con distintos sectores gremiales en pos de sumar apoyo al frente que conduce Crstina y, rápido de reflejos, el randazzismo no quiere más sangría.Con polarización como algo que comienza a digerirse dentro de Cumplir, en el mitín cada uno de los dirigentes expuso su trabajo territorial y, en ese momento, Randazzo apeló a la vieja estrategia de mirar el bosque y no quedarse con el árbol."Sabíamos que nuestra elección iba a ser magra, pero estamos contentos porque fundamos un nuevo espacio político", le dijo a La Tecla un dirigente que participó de la reunión al tiempo que desmintió supuestas reuniones de Randazzo con Máximo Kirchner: "No vamos a borrar con el codo lo que en agosto escribimos con la mano, somos leales a la política partidaria, para nosotros estas elecciones son un certificado de nacimiento".Pero también hubo espacio para la autocrítica. A nivel partidario, los randazzistas reclamaron "más picardía" para octubre que permita "evitar fugas". No obstante, se mostraron contemplativos con la realidad del espacio: "Tenemos muchos candidatos nuevos que por primera vez incursionan en la política".En ese marco, Florencio Randazzo hizo la suya: "Debí decidirme más rápido, tendríamos que haber salido antes", reconoció. A pesar de ello, el randazzismo no afloja ni abajo del agua: "Hoy no hay paso atrás en nada, la elección se va a cumplimentar y después de octubre estamos abiertos a charlar con todos los sectores en un marco peronista", sintetizaron desde Cumplir.