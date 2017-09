SONDEOS

Volvieron las encuestas y aseguran que Bullrich puede pasar los 40 puntos en octubre

Un estudio de Taquion Research & Strategy, que lidera Sergio Doval, asegura que de cara a octubre la lista del oficialismo puede romper con la barrera del 40 por ciento y consagrarse victoriosa. Unidad Ciudadana también crecería, pero no llegaría a repetir la victoria de las PASO.

Quedan poco más de diez días para el inicio oficial de la campaña electoral de cara al domingo 22 de octubre y los encuestadores ya comienzan a dar a conocer los primeros sondeos y proyecciones.En las últimas horas, trascendió un informe de Taquion Research & Strategy, que lidera Sergio Doval, y en el que asegura que Esteban Bullrich podría consagrarse ganador.En definitiva, la encuestadora midió dos escenarios posibles, con la proyección del voto indeciso y sin la proyección del mismo.En ese sentido, al no proyectarse al voto indeciso, Unidad Ciudadana (Cristina Fernández de Kirchner) bajaría a 32,1 por ciento y quedaría relegada por Cambiemos, que se impondría con un 34,8 por ciento de adhesión.Quienes más votos perderían serían Sergio Massa y Florencio Randazzo. El primero de ellos pasaría a 12 puntos y el segundo a 3,9 por ciento de respaldo.Por su parte, a la hora de tener en cuenta la proyección del voto indeciso la historia es diferente pero el desenlace el miso. Es decir, que Unidad Ciudadana saltaría a los 37,7 por ciento de votos, pero quedaría relegado al segundo lugar por el 40,9 por ciento que conseguiría Bullrich – Gladys González.En los puestos de cola, Massa y el frente Un País acabarían con 14,1 puntos porcentuales. Mientras que Randazzo y el Frente Justicialista Cumplir tendrían 4,6 por ciento de adhesión.En ambos escenarios, con proyección o sin proyección del voto indeciso, según lo que manifiesta la encuestadora de Doval, Esteban Bullrich lograría ganar y quedarse con los dos puestos de senadores.Por último, otro punto que destaca el informe, es que a poco más de un mes y medio de los comicios de medio término, el 28,6 por ciento de los consultados no ha definido su voto y debe volver a analizar a los postulantes.Entre estos, pican en punta los randazzistas, donde el 74,2 por ciento de los que optaron por dicha papeleta, se replantean cambiar de opción. Lo siguen los massistas con el 56,8 por ciento de indecisos.Cabe recordar que, en la tarde del martes, se dio a conocer un estudio del grupo de Opinión Pública, que conduce Raúl Timerman, que vaticinó que en el territorio en el que la ex presidenta ganó por casi 4 puntos en las PASO, de cara a las próximas elecciones, el oficialismo mide 38,7, y UC, 36“Si este resultado se confirma el 22 de octubre, Cambiemos gana las elecciones por entre 3 y 5 puntos”, afirmó Timerman, luego de cerrar su primera encuesta en el conurbano bonaerense. Según el relevamiento de su consultora, “el 30% de los electores odia a Macri, y el 40% odia a Cristina”.En tanto, se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado como uno de los principales temas de agenda, y al impacto que tiene en la opinión pública.“Puede ser que Maldonado aparezca vivo, aparezca muerto, o no aparezca, que se sepa que fue gendarmería, que se sepa que no fue gendarmería, o que no se sepa nada. En cualquiera de estos casos, creo que el comportamiento electoral no va a variar –analizó-. La categoría por la cual la gente evalúa hechos de este tipo no está en el primer nivel de sus valorizaciones. Maldonado dejó de ser una persona y pasó a ser un punto de encuentro y desencuentro más”.Respecto a la influencia que esto puede tener sobre las elecciones, agregó: “Lo que va a influir es el nivel de violencia que esto desarrolle. Llama poderosamente la atención que la gente encapuchada que arrojó bombas molotov el viernes en el centro de la Capital o en el sur del país, ninguna fue detenida. Esos hechos de violencia, desde el punto de vista electoral, favorecen al gobierno de Cambiemos”.En torno a los números que favorecen al oficialismo en el Conurbano y que podrían definir el triunfo del gobierno en las legislativas, concluyó: “Hay una violencia incipiente en la sociedad, pero también hay un resultado concreto”