ELECCIONES 2017

Después de hacer foco en la Segunda, Stolbizer llega a La Plata

La dirigente del GEN dará una conferencia de prensa en la Facultad de Odontología como parte de una recorrida por distintos puntos de la capital provincial.

La líder del Gen y compañera de boleta de Sergio Massa en la boleta de 1País, Margarita Stolbizer, llegará este miércoles a La Plata para apuntalar la campaña del espacio, después de haber pasado ayer por distritos de la Segunda Sección.Acompañada por los candidatos seccionales y locales, la actual diputada nacional brindará una conferencia de prensa a las 11:30 en el café de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Plata, ubicada en calle 50 e/1 y 115.La dirigente del GEN pasó ayer por distritos de la Segunda Sección, en la que el espacio podría meter dos legisladores provinciales de repetir los resultados en las PASO. Ya lo había hecho Massa, que que pasó horas antes por Zárate, Baradero y Ramallo, parte del interior, donde es fuerte Cambiemos.Stolbizer estuvo hoy en Carmen de Areco, San Antonio de Areco y Exaltacion de la Cruz junto al diputado provincial Leo Santiago. En Carmen de Areco visito el Hospital local Nuestra Señora del Carmen y el geriátrico gestionado por la cooperadora del hospital. En San Antonio de Areco, visitó vecinos del barrio Prado, y participó de una recepción en el centro comunitario."No queremos un Congreso en blanco y negro. 1Pais es una oposición constructiva que ofrece una alternativa de futuro y trabaja en una agenda prioritaria y positiva para solucionar los problemas de los vecinos. La Sra. de Kirchner no es una buena oposición porque no tiene compromiso democrático", dijo Stolbizer en conferencia de prensa."En estos pueblos la prioridad también es el empleo, las oportunidades educativas y laborales para que los jóvenes no tengan que irse hacia las grandes ciudades. Y la infraestructura debe tener sentido social y vincularse con el desarrollo social. Vemos errores en la definición de las prioridades. Se orienta el gasto a lo visible y al corto plazo en lugar de atender la educación y la salud.