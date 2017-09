LEGISLATIVAS

Los primeros números para octubre: Cambiemos le saca casi 3 puntos a Cristina en el Conurbano

Una encuesta revela cambios en el territorio en el que la ex presidenta ganó por casi 4 puntos en las PASO. De cara a las próximas elecciones, el oficialismo mide 38,7, y UC, 36

“Si este resultado se confirma el 22 de octubre, Cambiemos gana las elecciones por entre 3 y 5 puntos”, afirmó Raúl Timerman, director del Grupo de Opinión Pública, luego de cerrar su primera encuesta en el conurbano bonaerense. Según el relevamiento de su consultora, “el 30% de los electores odia a Macri, y el 40% odia a Cristina”.En tanto, se refirió a la desaparición de Santiago Maldonado como uno de los principales temas de agenda, y al impacto que tiene en la opinión pública.“Puede ser que Maldonado aparezca vivo, aparezca muerto, o no aparezca, que se sepa que fue gendarmería, que se sepa que no fue gendarmería, o que no se sepa nada. En cualquiera de estos casos, creo que el comportamiento electoral no va a variar –analizó-. La categoría por la cual la gente evalúa hechos de este tipo no está en el primer nivel de sus valorizaciones. Maldonado dejó de ser una persona y pasó a ser un punto de encuentro y desencuentro más”.Respecto a la influencia que esto puede tener sobre las elecciones, agregó: “Lo que va a influir es el nivel de violencia que esto desarrolle. Llama poderosamente la atención que la gente encapuchada que arrojó bombas molotov el viernes en el centro de la Capital o en el sur del país, ninguna fue detenida. Esos hechos de violencia, desde el punto de vista electoral, favorecen al gobierno de Cambiemos”.En torno a los números que favorecen al oficialismo en el Conurbano y que podrían definir el triunfo del gobierno en las legislativas, concluyó: “Hay una violencia incipiente en la sociedad, pero también hay un resultado concreto”.