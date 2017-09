INUNDACIONES

Contra las inundaciones: la Provincia pone en marcha la etapa 4 del Plan Maestro del Salado

Las obras cuestan en su conjunto 1.600 millones de pesos y serán financiadan por el gobierno nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En total, el plan hidráulico contempla a 24 municipios y abarca 58 trabajos en total.

La Provincia mete segunda en el desarrollo de obras para paliar las inundaciones que azotan al interior bonaerense, aunque como señaló la mismísima Gobernadora "lamentablemente estas obras llevan tiempo y por algunos años más nos vamos a seguir inundando".Es que el Ejecutivo provincial, según pudo saber La Tecla, va a llevar adelante la primera parte de la etapa 4 del Plan Maestro del río Salado, entre Laguna Las Flores y Puente Beguerie, en Lobos. La misma, según fuentes oficiales, cuesta 1.600 millones de pesos y será financiado mayormente por el gobierno nacional y, en menor medida, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Así las cosas, la obra de ampliación de la etapa 1 del tramo IV denominada “Subtramo A1” fue asignada a la firma Pentamar SA (familia Gassiebayle) por un monto de 560,3 millones de pesos, mientras que el “Subtramo A2” quedó en manos de Dragados y Obras Portuarias SA (Julian Astolfoni) con un presupuesto asignado de 571,2 M/$ y el “subtramo A3” fue para una UTE integrada por Helport SA (Eduardo Eurnekian) y José J. Chediack SA por 545,8 M/$.Además, para la etapa de las obras que unirá a Lobos con Roque Pérez, la segunda etapa se saldrá tanto desde nación como desde Provincia a buscar financiamiento por alrededor de 700 millones de dólares para la sub etapa final. Las miradas apuntan a la ley de financiamiento público-privado.Si bien el desarrollo de la serie de infraestructura hidráulica no soluciona inmediatamente el problema, en la órbita bonaerense se muestran optimistas con el avance de las obras debido a que si bien por varios años más el interior se seguirá inundando, poder arrancar la etapa N° 4 certifica que se está trabajando en el tema."Ahora hay un plan hidráulico que antes no había", sostienen quienes trabajan en dos de los ministerios que menos han podido dormir este año: Agroindustria e Infraestructura. Tras la recorrida de hoy por el distrito de General Villegas, en la carteras que conducen, Leonardo Sarquis y en la dirección de Infraestructura Hidráulica a cargo de Rodrigo Silvosa, ya amasan la capitalización política de poner las máquinas a funcionar.La estrategia, no muy lejos de lo que sucede con los jefes comunales de los pagos chicos, será exhibir las obras pero además explicarlas. Así las cosas, se muestran confiados en poder comunicar que un plan hidráulico que tiene obras de emergencia en el 24 municipios del noroeste bonaerense.En total, son 58 y, según detallaron off the record a este medio, "se llevan adelante en menos de un año y con mecanismos menos burocráticos". "La gente pudo ver esas obras, pudo vivir el hecho de dejar de inundarse, pudo ver los terraplenes y murallones que hacen que los cascos urbanos no estén más en peligro", afirmó la fuente.Pero, por fuera de eso, existen obras estructurales que incluyen también al Conurbano. Son 263 en total (incluidas las de emergencia) de las cuales 199 se llevan adelante y 124 ya se terminaron. Aquí se cuentan también las de la ciudad de La Plata, las cuales fueron iniciadas durante la gestión Scioli, pero abandonadas al 30 por ciento", dicen en el entorno de Vidal.Volviendo al Plan Maestro, en breve comenzarán en Bragado unas obras de regulación que forman parte del Plan Maestro del Salado y que resolverán el problema de las inundaciones de gran parte de la Provincia, informó La verdad de Junín.De visita por ese distrito, el subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la Provincia, Rodrigo Silvosa anunció días atrás que “estas obras son parte del Plan Maestro del Salado que, una vez concluidas, resolverán el problema de 170.000 kilómetros cuadrados de la Provincia de Buenos Aires"."Estas obras no le resolverán el problema a Bragado, sino a otras zonas que, naturalmente, no tienen escurrimiento. Nosotros estamos construyendo estos escurrimientos artificiales que harán que, la situación que se vive en Villegas, Rivadavia, Trenque Lauquen, Pehuajó, Pellegrini y otras localidades", agregó ante la presna el funcionario."En esa zona todo va mejorando, el agua también está bajando pero debemos tener en cuenta que estas obras que estamos encarando, resolverían también el problema de los campos, dándole así más protección a las plantas urbanas”, prosiguió.“Venimos de un año en donde las lluvias estuvieron por encima del promedio anual y vamos a tener una primavera que va a traer agua. Hoy la capacidad está al límite y, en algunos casos, se ha sobrepasado. Con lo cual, cualquier agua que caiga nos demandará más trabajo y estar atentos a lo que se pueda aliviar con las obras", completó Silvosa.