CAMBIEMOS

Bullrich y Ducoté recaudaron fondos para la campaña

El candidato a senador nacional de Cambiemos encabezó junto al intendente de Pilar la cena de recaudación que se realizó en el distrito oficialista

Sin perder pisada en la campaña rumbo a las legislativas de octubre, el oficialismo avanza en el territorio bonaerense. A diario, los candidatos recorren los distritos para mantener los números de las Primarias e incluso subir la apuesta.En esta ocasión, el intendente y referente de Cambiemos Pilar, Nicolás Ducoté, junto con el primer candidato a senador nacional por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, y la candidata a diputada nacional bonaerense Marcela Campagnoli, encabezaron la cena de recaudación que se realizó en Pilar, donde Jesi Bortulé lidera la lista de esta fuerza política y fue la candidata más votada en las PASO.Durante su discurso, Ducoté señaló: "Estoy muy contento de ver que tanta gente decidió volver a acompañar a esta fuerza que es Cambiemos. Queremos que todos se sientan protagonistas y sean parte del cambio enorme que el país, la provincia y Pilar necesitan"."Este cambio que empezamos en 2015 ya es una realidad para muchos, pero sabemos que nos falta muchísimo. Que no llegamos todavía a todas las cuadras que tenemos que asfaltar, a reparar todas las escuelas y a generar todas las vacantes necesarias para que los chicos puedan empezar el jardín o la primaria en nuestro distrito. Sabemos que falta mucho en salud, en obras y en servicios. Pero también sabemos que de la mano de María Eugenia, nuestra Gobernadora, y de nuestro Presidente, Mauricio, estamos haciendo obras en serio, esas que Pilar nunca tuvo y necesita", añadió el intendente.A su turno, Bullrich resaltó: "Estoy muy feliz de acompañar a este equipo de Pilar. Lo más importante es, como dice María Eugenia, un Estado presente y eso hizo Nicolás con Pilar, llevar el Estado adonde antes no estaba: cerca de la gente".En tanto, Campagnoli agregó: "Tenemos un intendente de lujo, con un equipo maravilloso que logró transformar Pilar, que es algo que este distrito se merecía".Por su parte, la primera candidata a concejal de Cambiemos Pilar, Jesi Bortulé, afirmó: "Nuestro trabajo comenzó hace tiempo, y es hacer y estar junto a los vecinos. Muchos de ellos hoy ven que tienen un Estado presente, que no les da vuelta la cara, y que se preocupa cuando alguien la pasa mal y se ocupa de los problemas de todos los pilarenses".Cabe destacar que Cambiemos en Pilar creció respecto a los votos obtenidos de octubre de 2015, tanto a nivel nacional como un 5% a nivel local, aumentando la cantidad de votos en todas las localidades del distrito. Jesi Bortulé y todo el equipo de candidatos fueron los más votados, sacando 33.700 votos más que el candidato de Unión Ciudadana más votado. Además, en Pilar se obtuvo el mejor resultado regional en las diferencia de votos entre Cambiemos y Unidad Ciudadana comparados con los municipios vecinos de Moreno, José C Paz, Merlo, Malvinas Argentinas y General Rodríguez, donde la diferencia a favor de Unidad Ciudadana fue de entre 10 y 20 puntos.La cena tuvo como finalidad la recaudación de fondos para la campaña de cara a las elecciones de octubre, teniendo como resultado unos 2 millones de pesos.Estuvieron presentes el secretario de Comercio de la Nación, Miguel Braun; los ministros de Justicia y Economía bonaerenses, Gustavo Ferrari y Hernán Lacunza; el subsecretario de Gestión Municipal del Ministerio del Interior de la Nación, Lucas Delfino; el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y el de Luján, Oscar Luciani; y el Presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet; entre otros funcionarios y referentes nacionales y provinciales.