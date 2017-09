POLITICA Y TV

Mirtha tajante: "No le haría una nota a CFK"

Luego de que se conociera la negativa de Susana Giménez a realizarle una nota a la expresidenta, ahora se sumó la diva de los almuerzos al rechazo para un mano a mano con la referente de Unidad Ciudadana.

La diva de los almuerzos brindó una entrevista para el programa Intrusos que conduce Jorge Rial y rechazó de plano querer entrevistar a Cristina Fernández de Kirchner. "No le haría una nota a CFK", señaló Mirtha Legrand.Así mismo, se refirió al caso que por estas horas conmueve al país y apuntó: "Lo único importante es que aparezca Santiago Maldonado”. Aun así, consideró que "el caso Maldonado está muy politizado, ya está instalado y se sigue hablando. Todos nos asustamos. Me pongo en lugar de la madre, de la familia”.Pero también la conductora dejó críticas al presidenta de la Nación, Mauricio Macri por prestarse a la parodia de la entrevista a CFK que Marcelo Tinelli hizo con Martín Bossi a la que calificó como "desafortunada".Sobre la situación actual del país, Legrand apuntó. "Entre los robos, los piqueteros, los femicidios, así no se puede vivir en un país. Así no van a venir las inversiones. Si yo soy un capitalista empresario, no invierto en este país. Espero que esto se termine pronto”Por último sobre las proximas elecciones, la diva afirmó: "No creo que Cambiemos pierda. Estoy segura que gana y con más diferencia a favor del oficialismo en las PASO”.