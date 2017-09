TAPONES DE PUNTA

"Las listas de Unidad Ciudadana están llenas de chicos de Palermo que no conocen la Provincia"

Una nueva voz se sumó por estas horas a todas las que analizan la fuga de dirigentes del randazzismo provincial hacia las filas de Unidad Ciudadana, un fenómeno que genera no poca preocupación en Cumplir luego de las PASO.En este caso fue la abogada y candidata a senadora nacional por ese espacio Florencia Casamiquela, quien calificó como "una salida anunciada" la decisión tomada por el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, de abandonar el espacio que encabeza Florencio Randazzo.Además, Casamiquela consideró que las listas de Unidad Ciudadana “están llenas de chicos de Palermo” que no conocen la Provincia de Buenos Aires.La abogada, que tomó notoriedad por defender a mujeres víctimas de violencia de género y varios casos de violencia institucional, criticó a Cristina Fernández de Kirchner, al señalar que el peronismo bonaerense perdiò cuatro de las últimas cinco elecciones por culpa de la lógica de construcción política de la ex presidenta.Luego de considerar que la gestión del ex gobernador y actual candidato a diputado por UC, Daniel Scioli, fue "una de las peores de la democracia", la candidata del randazzismo consideró que “hay (en el kirchnerismo) una lógica de hacer política con cuatro o cinco dirigentes porteños que no sirve".Acerca del salto dado por el alcalde de Hurlingham hacia Unidad Ciudadana, Casamiquela expresó que lo suyo es "la crónica de una salida anunciada. No contamos con una gran participación de Zabaleta en el primer tramo de la campaña. Se trata de gente tuvo un profundo desprecio por la expresión popular de cientos de miles de argentinos que nos votaron”, señaló.