LEGISLATIVAS 2017

El gobierno, de campaña por el interior bonaerense

Vidal recorrió obras en General Villegas y habló del Plan de Emergencia Hídrica para el Noroeste bonaerense. Por su parte, el candidato Esteban Bullrich inauguró un Jardín Maternal en Bragado.

Con unas PASO en la espalda donde el desempeño del oficialismo fue mejor del esperado, el gobierno no pierde pisada y recorre el interior para asegurar los votos de cara a octubre.La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, recorrió este mediodía una serie de obras hídricas en el partido de General Villegas, destinadas a evitar las inundaciones. "Gobernar es estar y hacer: estar en el momento difícil y hacer las obras para que la gente no la vuelva a pasar mal”, afirmó."Las obras se están haciendo, eso es lo que lleva tranquilidad a la gente. Estamos avanzando en un terraplén definitivo que no sólo le va a llevar tranquilidad a la ciudad: estamos haciendo lo mismo en otras pequeñas localidades", explicó la gobernadora durante una conferencia de prensa.Acompañada por el ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Leonardo Sarquís; el subsecretario de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa; y los intendentes de General Villegas, Eduardo Campana; de Rivadavia, Javier Reynoso; y de Carlos Tejedor, Raúl Sala; Vidal supervisó los trabajos que se realizaban sobre la Ruta Nacional 188, ejecutados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial.Vidal remarcó que "hoy tenemos 53 obras planificadas, once que ya están terminadas que tienen que ver con hidráulica y 22 como ésta en distintos lugares del noroeste de la Provincia que fue tan afectado por la lluvia. Las vamos a terminar, porque como dice el Presidente, 'obra que empieza, obra que se termina'. Eso es lo importante".El Plan de Emergencia Hídrica para el Noroeste bonaerense contempla la ejecución de 53 obras en total (44 hidráulicas, 6 de vialidad y tres de vivienda). Actualmente, 22 están en ejecución y otras 11 finalizadas.Por su parte, el primer candidato a senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, se mostró con Vicente Gatica en la inauguración de un Jardín Maternal. Allí, destacó la forma de hacer política del oficialismo: “Tenemos mucho entusiasmo porque vemos que la gente se siente parte de este cambio”, señaló.“Desde siempre recorremos los distintos puntos de la Provincia porque es parte de nuestra forma de ver la política que es estar cerca de la gente”, señaló el candidato oficialista al tiempo que agregó: “Tenemos mucho entusiasmo porque vemos a la gente que nos contagia también ese entusiasmo”.“No solamente se empieza a ver la transformación de la Provincia en estas obras, sino que hay un Estado que está cerca de la gente, vemos esto como un servicio”, consideró y valoró el hecho de que, según sus propias palabras “la gente se sienta parte y entienda que el cambio somos todos y no una persona”.Por último, Bullrich opinó sobre la desaparición de Santiago Maldonado y sostuvo: “Hay que separar lo que es la necesidad de que Santiago aparezca con vida de esa minoría que quiere que a través de la violencia generar un estado de caos”.En ese sentido, además, puntualizó: “También es necesario condenar eso y la politización excesiva porque es algo que no le hace bien a su familia, tenemos que respetar la investigación que está en marcha”.