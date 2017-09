PROYECTO DE LEY

Creación de nuevos distritos: Huanguelén pelea por entrar en agenda

Es una actual localidad de Coronel Suárez, cuyos vecinos realizan el reclamo hace varios años. El ex intendente de ese distrito y actual diputado provincial respaldó ahora un proyecto del GEN en ese sentido.

Hace tiempo, Cambiemos puso en agenda la necesidad de debatir la división de La Matanza. Polémica de por medio, el proyecto enfrentó al oficialismo con el peronismo, que resiste la medida. Mientras está en stand by –hay quienes dicen hasta después de las elecciones–, no dejan de tomar formar forma proyectos similares.En las últimas horas se conoció el respaldo a un proyecto que promueve la creación del partido de Huanguelén, actual localidad del distrito de Coronel Suárez. De aprobarse su creación, se le cederían, además, tierras Guaminí, Daireaux y General La Madrid, que en conjunto suman 100 mil hectáreas.La propuesta es del diputado margarito Marcelo “Oso” Díaz y en las últimas horas recibió el apoyo del diputado provincial por la sexta sección, Ricardo Móccero, ex intendente de Coronel Suárez. El dirigente del FpV destacó el reconocimiento que representa la iniciativa a “un reclamo histórico para la autonomía de vecinos”.“Vamos a insistir en que avance esta iniciativa en la Cámara de Diputados para que en la próxima sesión pueda tener su media sanción”, detalló Móccero, que intentó a la vez explicar las ventajas de sumar un nuevo distrito a los 135 que conforman la jurisdicción bonaerense.En este sentido, Moccero explicó que “es importante que todos los actores de la región entiendan que esta medida significará una mayor organización de los gastos y recursos que se traduzcan en una administración más eficiente que mejore las condiciones de vida de nuestros vecinos”.La creación de un nuevo distrito no siempre es un trámite sencillo. El caso más reciente es el de Lezama, donde los vecinos tuvieron que dar la lucha por muchos años para lograr la autonomía con respecto a Chascomús, cuya dirigencia se opuso. La lucha incluyó hasta piquetes y manifestaciones que terminaron por darle recién en 2011 a Lezama su primer gobierno municipal.En este caso, también hay resistencias. Por caso, en Daireaux se conformó una Comisión Pro Defensa de la Integridad Territorial de ese distrito. Sostiene la inviabilidad de la iniciativa, entre otros motivos, por la escasa cantidad de habitantes. De acuerdo al censo 2010, Huanguelén tiene poco más de 5000 habitantes.