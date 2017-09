ELECCIONES

Las estrategias de cara a octubre y los escenarios posibles para CFK, Massa, Bullrich y Randazzo

Los analistas políticos Carlos Fara, Carlos Germano y Rosendo Fraga dieron su análisis sobre el contexto político que tendrán que atravesar las principales fuerzas de cara a la consolidación del voto en la disputa por el tercer senador.

Antes del inicio de la campaña rumbo a octubre, La Tecla conversó con Carlos Fara, Carlos Germano y Rosendo Fraga. Los tres analistas políticos plantearon su visión en la disputa entre Unidad Ciudadana y Cambiemos por el tercer senador en juego.“LO MAS PROBABLE, POR EL CONTEXTO, ES EL TRIUNFO DE CAMBIEMOS”El consultor político Carlos Fara analizó que el movimiento más importante de votos que se va a dar entre las PASO y octubre va a ser en favor de Cambiemos. “El eje que va a operar es si la mayoría quiere o no que gane Cristina, y eso va a generar un corrimiento de votos opositores al kirchnerismo. El factor desequilibrante es que la elección no la ganó Cambiemos, quedó empatada, por lo que el incentivo de ir a votar en contra de Cristina está. Además es probable que haya mayor participación, y eso puede terminar de desequilibrar la balanza a favor del Gobierno”, explicó.Por otro lado aseguró que el líder de 1País, “obviamente es el más complicado, porque su voto es un intermedio entre el Gobierno y Cristina. Massa tiene temas interesantes para poner sobre la mesa, eso podría permitirle mantener lo que tiene, y después ver si puede captar votos nuevos de los que no fueron a votar en agosto; pero, igual que en el 2015, ahora hay un voto más de cambio que de valorización”.En esta línea sostuvo que “lo más probable, por el contexto, es un triunfo de Cambiemos, que quedó consolidada a nivel nacional como fuerza política. Lo último que le faltaría para ponerle la frutilla al postre sería ganar en la Provincia”.“HAY UN DEFICIT DE VOLUMEN POLITICO DE CFK QUE SE VIO EN LAS PASO”El analista Carlos Germano reflexionó que “hay una consolidación importante del Gobierno a nivel nacional. El gran ganador de las PASO fue Macri, lo que, de alguna manera, engordó su volumen político de cara a la sociedad, y a los sectores de poder”.En este sentido sostuvo que “hubo tres o cuatro decisiones políticas post primarias que dan cuenta de un Gobierno mejor posicionado políticamente; el Consejo de la Magistratura, los reemplazos en el mundo sindical, son temas que hablan de que el resultado electoral generó una estructura política mucho más fuerte”.De cara a las elecciones legislativas de octubre, subrayó: “Hay un Cambiemos en la Provincia que, indudablemente, entra mejor perfilado que cualquiera de los otros partidos que compiten. Por otro lado, Unidad Ciudadana, que es un actor central, y que ya lo era en las primarias, lo sigue siendo; pero está claro que hay un déficit de volumen político de CFK que se vio en las PASO”.Al respecto señaló que “la gente planteaba en el análisis que era mucho más importante la diferencia entre las principales fuerzas, pero eso no pasó, e inevitablemente repercute negativamente en Unidad Ciudadana y positivamente para Cambiemos”.Asimismo, Germano dijo que “la diferencia puede ser uno más o uno menos, independientemente de cómo termina el conteo definitivo; pero de todas las fuerzas políticas que juegan en la Provincia, post PASO hay fundamentalmente un volumen político de Cambiemos superior al de los otros espacios”.Sobre Sergio Massa apuntó: “Va a ser difícil que puedan cortar el tema de la polarización. Desde la oposición, la figura sigue siendo Cristina Fernández. Ni Massa, ni Randazzo, que son coprotagonistas, terminan de adquirir la entidad opositora de Cristina. El gran desafío que tiene 1País es tratar de que la sociedad lo empiece a visualizar como un opositor”.“LA INCOGNITA ES DONDE IRAN LOS VOTOS DE MASSA Y RANDAZZO”Para Rosendo Fraga, “lo sucedido el 13 de agosto es un acto electoral que genera consecuencias políticas, pero cuyos efectos no son automáticos para el 22 de octubre. El resultado de las PASO, si bien no alterará sustancialmente el resultado nacional -no hay posibilidad de que Cambiemos, como fuerza, caiga al segundo lugar,- sí puede tener cambios a nivel de distrito”.En la Provincia, analizó que “probablemente se dé el efecto ‘polarización atenuada’ que tuvo lugar en la última elección de medio mandato”. Amplió: “En las PASO de 2013, la lista de Massa, opositora, obtuvo el 35%, y la kirchnerista, encabezada por Insaurralde, 30%. En la elección, el porcentaje del primero creció 9 puntos, y el del segundo, sólo 2. La diferencia a favor del candidato opositor, que en agosto fue de 5 puntos, se amplió a 12 en octubre. La suma de los dos primeros, que en las primarias había sido de 65 puntos, en octubre llegó a 76; este fenómeno, seguramente se repetirá, en mayor o menor medida”.Por último, Fraga expresó: “Ahora habrá que seguir cómo se va dando la ‘polarización atenuada’ a favor de quienes quedaron en primer y segundo lugar. La incógnita es dónde irán los votos de Massa y Randazzo”.