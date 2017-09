ELECCIONES

Intendente del Pro quiere revertir la derrota y convoca: "No importa de dónde vengan"

Luego de la visita de Vidal al distrito, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, estuvo en el barrio IAPI donde compartió un mano a mano con una docena de vecinos; con la mira, claro, en revertir el resultado electoral de las PASO.

Mate de por medio, el mandatario local escuchó las inquietudes y necesidades que le acercaron y llamó a “todos los que quieran cambiar la realidad” a sumarse. El encuentro tuvo lugar en la iglesia “Jesucristo Reina” que lidera el pastor Juan Viera en Bernal.“No importa de dónde vengan, yo solo necesito compromiso con la verdad”, afirmó el jefe comunal, que estuvo acompañado por su secretario de Gobierno y Derechos Humanos, Guillermo Galetto, quien encabeza la lista de candidatos a concejales de Cambiemos Quilmes.Molina sostuvo: “Yo sé que las necesidades son infinitas y por eso estoy acá, para que trabajemos juntos. Si nosotros no apostamos a este cambio van a venir los que nos llevaron a una mala situación social. Lo que hicieron está muy lejos de la justicia social que decían, más bien era una injusticia”.“Hoy el Estado viene hasta donde están ustedes, viene el intendente a decirles la verdad. Hay gente de la política que no puede caminar la calle, sin embargo nosotros damos la cara”, resaltó Molina.Además, agregó: "Este cambio va a doler porque es fuerte, pero hay que agradecer que tenemos a una gobernadora en la Provincia, como María Eugenia Vidal, con fortaleza y que da la batalla"."Somos gente comprometida que nuca tocó nada que no nos corresponde. Solo hacemos nuestro laburo. Es por eso que convoco a todos lo que quieran cambiar la realidad, no importa de dónde vengan, solo necesito compromiso con la verdad", completó.Tal como se informó ayer, en el Gobierno de María Eugenia Vidal se muestran obsesionados por revertir el resultado de las PASO en los distritos oficialistas en los que se perdió. Uno de los casos más destacados es Quilmes.Para colmo de males, el triunfo no fue de Massa ni de ningún vecinalismo, la victoria fue para Unidad Ciudadana, y para peor, de la lista de Matías Festuca, el candidato que cuenta con el apoyo del ex Jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández.