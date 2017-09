SOBRE LLOVIDO, MOJADO

Pierden pero no acompañan: el otro drama de los encolumnados en el randazzismo

Como si fuera poco con la fuga de intendentes, el espacio que lidera el chivilcoyano debe sufrir, además, la pelea interna de las listas que se enfrentaron en las PASO de cada distrito. 1País y Unidad Ciudadana son los espacios beneficiados.

“Más sólo que perro malo”, podría ser el próximo estado de WhatsApp de Florencio Randazzo. Es que a la sangría de dirigentes e intendentes con territorio que aún sostienen la patriada del chivilcoyano, se le suma una arista a esta altura inocultable: el poco acompañamiento de los integrantes de su boleta que jugaron la interna y perdieron.Frente a este contexto, 1País y Unidad Ciudadana se ven beneficiados por el desembarco en sus filas de quienes supieron levantar la bandera randazzista pero, por lo visto, sólo hasta media asta.Es que abrir el juego de múltiples internas parece no haber sido recepcionado de la manera que el chivilcoyano pretendía dentro del Frente Justicialista y aquel viejo apotegma peronista del “gana conduce, pierde acompaña” no es multiplicado por los derrotados en los pagos chicos.Así las cosas, hoy se conoció un nuevo caso de abandono en Moreno. Quien desistió fue Jorge Alagastino, quien en el distrito que gobierna Walter Festa perdió contra Mariel Fernández, referente del Movimiento Evita y lo propio hará la nómina de quien salió tercero en ese territorio, Juan Manuel Calvo.“Estamos presentando una carta a la junta del partido diciendo que no vamos a integrar la lista definitiva”, le dijo a Moreno Noticias, Alagastino, quien agregó: “Entre Macri y quien le pueda ganar a Macri, vamos a elegir al que le pueda ganar a Macri”.Por fuera de Moreno, en Lomas de Zamora el randazzismo ya había sufrido otra sangría aunque en este distrito el beneficiado fue Sergio Massa. Emilio Reynoso, quien en agosto terminó en cuarto lugar decidió acordar con el massimo encabezado por Ramiro Trezza.En Lanús, Karina Verón, fue otro de los casos. Tras perder las PASO y como no metía ningún concejal, copió la actitud y saltó al frente 1País.En el interior bonaerense también hay casos. En General Villegas, la lista de Germán Fernández que perdió contra Nicolás Ferrero no integrará la nómina de octubre. “Convoque a Germán FernÁndez y sus apoderados a una reunión para ofrecer el ensamble de la lista 4 con la nuestra como lo indica la ley. Fue una reunión muy cordial en la cual no llegamos a ponernos de acuerdo y por lo tanto no vamos a ensamblar listas”, supo señalar Ferrero tras el acuerdo trunco.