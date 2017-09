REDES SOCIALES

Convocan a movilización en apoyo al Gobierno para el 23 de septiembre

La consigna llama a respaldar a las 18 en Plaza de Mayo al Gobierno al "que pretenden desestabilizar". En esa fecha se recuerda el episodio de la Noche de los Lápices y el derrocamiento de Perón en 1955.

Luego del contundente reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, comenzó a circular en las redes una convocatoria para apoyar el Gobierno el sábado 23 de septiembre a las 18 en Plaza de Mayo para decir “basta a tanto atropello”.En el mensaje de convocatoria se anuncia que la movilización es para sumar apoyo al Gobierno “elegido democráticamente al que pretenden desestabilizar”. “Todos a Plaza de Mayo y principales plazas de cada rincón de Argentina”.El anuncio también llama a quienes no pueden asistir a que hagan oír cacerolas, desde sus casas, o, bocinas desde las calles. Los convocantes, no identificados específicamente, exigen “prisión para los que robaron y traicionaron a la Patria”, “Justicia”, la “no politización en las escuelas”, y que se “terminen los piquetes y las manifestaciones que terminen en destrozos en la vía pública”.La acción parece una respuesta a la masiva movilización que tuvo el viernes el reclamo por la aparición con vida de Maldonado, el joven que fue visto por última vez en un operativo de represión por parte de Gendarmería en la Patagonia. La manifestación derivó en incidentes, aunque distintos sectores denunciaron que hubo “infiltrados” y que se trató de una tarea de inteligencia para desvirtuar la petición original.La convocatoria ya circula por las redes. “A días de las elecciones dejémosle en claro que no vuelven más”, dice también el mensaje. El anuncio también aparece con banderas argentinas, con leyendas de “YoteApoyo” e imágenes de Mauricio Macri.El día elegido despertó suspicacias. En esa fecha la Revolución Libertadora derrocó en 1955 al gobierno de Juan Domingo Perón, y también se conmemora el Día del Estudiante Secundario en homenaje a alumnos de La Plata que fueron secuestrados durante la última dictadura militar, episodio conocido como “La Noche de los Lápices”.La polémica no tardó en aparecer. La asociación con esa fecha así como el pedido de algunos simpatizantes del Gobierno dio como resultado un pedido de modificación. En la red Change, ya hay un pedido formal para trasladar la movilización para el sábado siguiente el 23 de septiembre.