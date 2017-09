CON AUDIO

Sarquis: "Este es el único Gobierno que se está ocupando en serio de las inundaciones"

Frente a la crisis hídrica que afecta a gran parte del territorio bonaerense, el Ministro de Agroindustria cuestionó "las obras que no se hicieron" en mucho tiempo. Dijo que la declaración de desastre o emergencia sobre las comunas se hace "con mucho profesionalismo".

En medio de la crisis hídrica que afecta gran parte del territorio bonaerense, el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis, posicionó las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal con respecto a la problemática, desechó críticas y dijo que hay un “monitoreo constante del problema”.“En el fondo, y ante un problema complejo como el de las inundaciones, nosotros decimos que éste es el único gobierno que se está ocupando en serio de todos estos temas: planificando las obras, anunciando las obras, contándole a la gente lo que tiene que hacer y a su vez, dando soporte todos los días”, afirmó Sarquis.En declaraciones a La Tecla en Vivo, programa de Cadena Río, el titular de la cartera de Agroindustria pidió prudencia y sostuvo que, parte del temor de muchas personas por las inundaciones. “Cuando no existen las obras, todos los ánimos se alteran, y creo que cuando ve el agua cerca, también se altera el doble”, aseguró.Sarquis, que preside la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia (CEDABA), sostuvo que “hay localidades en la Provincia que tienen agua hace más de un año y medio”. Destacó, asimismo, que el Ministerio cuenta con “un diagnóstico en forma permanente” de cada situación.La CEDABA prorrogó hasta el 31 de diciembre las emergencias y/o desastres de la circunscripción V de Junín y los partidos de General Arenales y Bolívar, así como a ciertos productores para Trenque Lauquen. Y yambién se declaró en emergencia hasta fin de año a General Paz, Monte y Salto.“Esto tipo de tratamiento tiene que tratarse con muchísimo cuidadado y profesionalismo y tienen que estar todos los datos concretos, unificados y consensuados con todos los actores”, sostuvo frente a la cantidad de municipios que aún no calificaron bajo esta categoría.Por otro lado, no escapó a la polémica con La Pampa sobre presuntas obras o acciones sin consentimiento que afectarían campos bonaerenses. “Lo que pasa con las provincias vecinas es algo que no debería pasar. Ya funciona el Comité de cuencas interprovincial, donde se reúne La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, en forma habitual, bajo la órbita del Ministerio del Interior de la Nación”.