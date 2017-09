ENTREVISTA A MARIO SECCO

Los K y el dilema de la verdadera oposición: "Massa cogobierna la Provincia con Vidal"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, se mostró contundente de cara a lo que viene. En diálogo con La Tecla en Vivo (Cadena Río, 88.7), le pegó a Massa, a Vidal y "a la derecha que nos gobierna". Además dijo que "ahora hay que elegir entre Taiana y González"

La campaña de cara a las generales ya está en marcha y los muchachos de Unidad Ciudadana ya no piden votar por Cristina Fernández, porque "Cristina ya está adentro": ahora el foco está puesto en el ex canciller Jorge Taiana, el compañero de fórmula de la ex mandataria."Hace mucho tiempo veníamos planteando la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, porque era la gran electora, era la que nos garantizaba el triunfo en la provincia de Buenos Aires, porque tiene 36 puntos intransferibles atados a la cintura y porque 'el vamos a volver' tiene nombre y apellido", dice el intendente Mario Secco.Y agregó que "no estábamos tan locos cuando planteábamos eso, solo basta mirar los resultados. Y ahora vamos a trabaja muy fuerte en muchas cosas que creemos hay que desarrollar y poder lograr unos puntitos más para que la diferencia sea mayor a la que tuvimos en agosto".Quizá con el foco puesto en los 36 puntos que tiene asegurados CFK y los que hace falta conseguir de cara a octubre, el ensendense señaló que "ahora hay que elegir el segundo senador: o te inclinás por Taiana o por González (Gladys). Ahora no se vota po Cristina o Bullrich, ya están adentro. Ahora es Taiana o González"."Taiana es una figura intachable, un compañero fiel a la causa. No lo pueden ensuciar con nada; más allá de que la Justicia, que tendría que ser independiente, termina haciéndole la segunda a Cambiemos. Tenés dos opciones, el liebarlismo o nosotros, que somos la verdadera oposición".Y le llegó el turno a Massa. El ex intendente de Tigre, Sergio Massa, dijo que "es más oficialista que opositor ya que le hace la segunda a la administración Cambiemos"; y como para no quedarse corto, sentenció: "Massa cogobierna la Provincia con Vidal".Profundizó diciendo que "son más leales al Gobierno los diputados y senadores de Massa que los propios de Cambiemos. Se venden como oposición para poder seguir negociando. Con nosotros no hay negociación. No queremos más aumentos de tarifas".Por otra parte, el jefe comunal se quejó de la actitud de la Provincia para con Ensenada, y resaltó que "nunca jamás un Gobernador hizo lo que está haciendo Vidal", y resaltó que "si quiere disciplinarlos le va a costar mucho, nosotros pensamos totalmente distinto a lo que piensa este gobierno liberal y de derecha y pareciera que es suficiente para que traten de secarnos en vida".