EN 2017

Reparto diferenciado: los peronistas se llevaron el 14% de fondos nacionales

Así surge de datos desde el Ministerio del Interior. Los municipios gobernados por Cambiemos se llevaron el 85% de los 379 millones de pesos girados por la Nación como ayuda específica.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que giró el Ministerio del Interior no terminó beneficiando a los peronistas. Si bien hay explicaciones, el panorama deja a los opositores con menos del 14% de los fondos por ese ítem que la Nación destinó en lo que va del año. Los grandes ganadores fueron los pintados de amarillo: recibieron casi el 85%.En números concretos: los municipios gobernados por Cambiemos se llevaron 321 de los 379 millones que la Nación destinó en concepto de Aportes del Tesoro Nacional a la jurisdicción que gobierna María Eugenia Vidal. Los peronistas, en tanto, sólo recibieron 52 millones en total, y sólo fueron cuatro distritos.Los datos surgen de informes divulgados por el Ministerio del Interior y sistematizados por el diario La Nación y El Cronista. En tanto, sólo uno de los once municipios recibió dinero. Se trata de Villarino que recibió 1,5 millones de pesos. Los ATN se utilizan para acompañar a las comunas en casos de ayuda financiera (pago de sueldos) o emergencia hídrica. La crisis en gran parte del territorio bonaerense por las incesantes lluvias es el principal argumento del Gobierno.Sin embargo, esos datos son los reconocidos por la cartera que conduce Rogelio Frigerio. Hay más datos, divulgados, agrega La Nación, que eleva el global de ATN para la Provincia en 800 millones de pesos, si se tiene en cuenta fondos que debían enviarse el año pasado y llegaron a las arcas municipales a principios de 2017.A partir de esta masa de dinero, los intendentes de Cambiemos concentraron el 80% de los fondos. Y, de los peronistas, quedaron mejor parados los que acompañaron la candidatura de Florencio Randazzo recibieron más en promedio que los que se inscribieron con Cristina Fernández de Kirchner. Los del ex hombre de los trenes se quedaron con 6,35 millones y los kirchneristas, en tanto, totalizaron 2,31 millones en promedio. En esta cuenta, los oficialistas recibieron 9,49 millones.