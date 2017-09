CAMPAñA

"Obsesión" Quilmes: Vidal quiere ganar o ganar y se pega al distrito

En el Gobierno de María Eugenia Vidal se muestran obsesionados por revertir el resultado de las PASO en los distritos oficialistas en los que se perdió. Uno de los casos más destacados es Quilmes, donde lidera Martiniano Molina, uno de los jefes comunales mimados del Pro.

La mandataria visitó el sábado por segunda vez en la semana el municipio de Quilmes, donde fue recibida por el mencionado Molina, y compartió nuevamente una actividad con vecinos del lugar junto al cineasta Juan José Campanella en el Quilmes Atlético Club.Luego del encuentro, Molina expresó: “El candidato de la oposición no anda por la calle, no se lo ve. Y a sus padrinos políticos tampoco. Somos los únicos con la posibilidad de enterrar ese pasado de arrogancia, intolerancia, destrato, falta de respeto y cadenas nacionales, para construir un país para todos. Cambiemos es la opción de mirar definitivamente para adelante”.Junto a Vidal y al Intendente estuvo Marcelo Calello, presidente del Quilmes Atlético Club, quien en 2015 reemplazó a Aníbal Fernández, uno de los "cucos" de la política quilmeña, según Cambiemos; pero que cantó victoria de la mano de la lista de Matías Festuca.“Hay una decisión política de combatir el narcotráfico, antes esto no sucedía”, recaló Molina, y además destacó que “hoy los argentinos saben la verdad, ya no se les miente con un Indec trucho”.Unos días antes Vidal había visitado el Ringo Boxing Club para la celebración del Día del Libro en la localidad de San Francisco Solano, junto al alcalde y el ministro de Gestión Cultural provincial, Alejandro Gómez; la actriz Juana Viale y el artista plástico Milo Lockett."Sabemos que la gestión es nuestra mejor herramienta para el cambio. María Eugenia (Vidal) es un claro ejemplo de esto: una gobernadora valiente que día a día trabaja incansablemente por el bienestar de los bonaerenses y eso es reconocido por los vecinos", decía el intendente quilmeño en esa oportunidad.Y remarcaba: "En octubre los bonaerenses que amamos la Provincia y queremos una Argentina para todos en serio, no sólo en los discursos, vamos a apoyar a los candidatos de Cambiemos para consolidar la gestión oficial".