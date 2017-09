CAMPAñA

La difícil tarea de cuidar los votos: Massa empieza por su pago chico, donde ganó raspando

Las PASO de Un País fueron peor de lo que se esperaba. Por eso, a sabiendas que en las generales la disputa puede polarizarse aún más entre Unidad Ciudadana y Cambiemos, Massa y lo suyos buscan cuidar sus votos y en lo posible sumar alguno extra.

Para eso, el tigrense necesita empezar por casa, necesita mejorar los números en su pago chico, Tigre. Y allí es donde se mostró el fin de semana, junto al jefe comunal Julio Zamora y la Secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano, Malena Galmarini.La movida fue en el Centro Universitario Tigre (CUT), donde el diputado conversó con un nutrido grupo de estudiantes participantes del programa "Uniendo Metas. Jóvenes para el futuro".En ese marco, Massa aseguró: "Estamos compartiendo una jornada con más de doscientos chicos de escuelas públicas y privadas de Tigre que hacen un llamado que tiene que escuchar toda la Argentina, que tiene que ver con la paz, con la convivencia, con terminar la lógica de la violencia, con construir un mensaje de ponerle fin a la violencia del Estado...".Agregó que "actividades como está demuestran que es mentira que los pibes están en cualquiera, los pibes están donde quieren estar, quieren construir una sociedad en la que el diálogo, la convivencia con el que piensa distinto, y sobre todo el valor de la paz y el respeto por el otro sean el vector y no la violencia como forma de relacionamiento".Y prosiguió: "Se rompe la idea de que para adelante está todo perdido cuando pibas y pibes de 16, 17 se juntan a compartir, a dialogar y a soñar el mundo en el que quieren vivir".Vale recordar que en las PASO de agosto Massa consiguió el primer lugar en Tigre, aunque por una diferencia muy escasa: 68.073 votos, apenas 400 votos por encima de la boleta de Cambiemos que lideró Esteban Bullrich, que sumó 67.673 sufragios. En lo que respecta a Diputados nacionales y senadores provinciales ganó Cambiemos.Los comicios fueron demasiado parejos en lo que respecta a la contienda distrital. La lista de candidatos a concejales de 1País encabezada por Gisela Zamora obtuvo 68408 votos, superando a los 68197 votos de la lista de Cambiemos que llevaba a Segundo Cernadas a la cabeza.Es importante señalar que en la previa, el massismo le ponía todas las fichas no solo a Tigre, sino a la Primera sección en general. Por caso, se especulaba con un triunfo que lo como consecuencia lo iba a llevar a pelear el resultado a nivel Provincia; cosa que obviamente no sucedió."Esta es la sección en la que Sergio (Massa) se va a consagrar ganador; y no sólo que gana, sino que gana muy bien”, sostenía el diputado Rubén Eslaiman; y añadía que "Cristina y Cambiemos están disputando el segundo lugar, pero la vemos mejor a la ex presidente".