CUMBRE

Martiniano reunió a la tropa de cara a octubre

El jefe comunal de Quilmes, lideró un plenario con la dirigencia del oficialismo quilmeño e instó a redoblar los esfuerzos para consolidar una victoria en las urnas el próximo 22 de octubre.

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, juntó a su tropa en lo que fue la primera reunión de gabinete ampliado luego de las PASO. Allí, de cara a las elecciones de octubre, Molina pidió seguir caminando la calle, relevando los problemas de la gente para llevar más soluciones.Asimismo, hizo hincapié en salir a mostrar gestión “los quilmeños ven que el trabajo en equipo que realizamos con Nación y Provincia, de la mano de la gobernadora María Eugenia Vidal, está transformando la realidad del municipio”.“Sabemos que en algunos lugares esperaban que las mejoras llegaran más rápido. Tal vez en algunos barrios, donde aún no llegó un asfalto o una salita, y necesitan que los ayudemos un poco más. Quiero que los vecinos sepan que ahí vamos a estar. No se olviden que venimos de muchos años de desidia”, expresó Molina. Y agregó: "Después de un cuarto de siglo de falsas promesas, corrupción e hipocresía estamos trabajando desde el 10 de diciembre de 2015 para mejorar la vida de nuestros jefes, que son los vecinos"."Entre las primarias y las generales de 2015 pasamos de un 27 a un 44% de votos para la intendencia", destacó Molina, quien se llevó los aplausos de los presentes.En esta misma línea, Guillermo Galetto, quien encabeza la lista de concejales locales, destacó: “En las primarias de este año, sumamos 31.500 votos más que en las de 2015, donde tuvimos un crecimiento exponencial en octubre. Estamos trabajando para que este año pase lo mismo”.El intendente, principal orador del encuentro, repitió una premisa ya clásica para su equipo: "Dijimos siempre que la mejor campaña es la gestión y así llegamos a esta elección con logros concretos y sin palabras vacías. Somos gente de la ciudad que amamos y decidimos participar para cambiar la realidad. No nos metimos en política para sacar ventajas. Estábamos cansados de la desidia”.“En la última década hubo contextos políticos muy favorables para las conducciones en Quilmes, pero no existió una nueva Calchaquí, o una Mitre o Mosconi renovadas, ni un Camino General Belgrano más seguro. Tampoco hubo plazas recuperadas, desagües en Villa Luján y en Villa Alcira, ni mejoras en Solano, ni más destacamentos. No son obras de campaña, sino proyectos con eje en la inclusión”, detalló Molina.“Hoy también tenemos más y mejores aulas en las escuelas públicas de Quilmes, con una matrícula creciente de alumnos. Llegamos además a 22 barrios con programas para la juventud y ponemos en marcha el programa Envión para contener y acompañar a los adolescentes de las zonas más vulnerables. Eso es cambiar. Cambiar también es haber incorporado a miles vecinos a la red de cloacas y llegar a los barrios más relegados del distrito con distintos planes de asfalto, aguas, iluminación, plazas. Y Cambiar es haber podido sumar al SAME para que nos asista ante las emergencias. Nosotros no queremos volver al pasado, queremos profundizar el cambio, a través de una gestión con valores, transparencia y honestidad”, concluyó el jefe comunal.