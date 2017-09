ANALISIS

"Los votantes de Randazzo ya cortaron lazos con el kirchnerismo"

Así lo aseguró a La Tecla el titular de Opina Argentina, Facundo Nejamkis, quien aseveró que el votante del Frente Justicialista Cumplir puede sentir que no es "una elección de vida o muerte".

Facundo Nejamkis, titular de Opina Argentina, de cara a octubre afirmó que “lo lógico sería que las PASO, donde las dos fuerzas mayoritarias concentraron alrededor del 68 por ciento del electorado, oficien como reforzadoras de esa polarización; y que esa acentuación entre el candidato de Cambiemos y la expresidenta sea en detrimento de las dos fuerzas que los siguen políticamente: 1País y Cumplir”.Si bien sostuvo que “el sentido común indicaría que los votos de 1País podrían ir a Cambiemos y los de Cumplir a Unidad Ciudadana, los votantes de Randazzo ya cortaron lazo con el kirchnerismo tradicional al no haber votado a Cristina Fernández en las PASO, y quizá tampoco estén interesados en votarla en la general. Aunque tengan una buena imagen de la expresidenta puede que no sientan que es una elección de vida o muerte, donde se juega todo”.Asimismo analizó que “sucede lo mismo” con los votantes de Sergio Massa. “Ha perdido a manos de Cambiemos alrededor del 25 por ciento de la masa electoral que sacó en 2015. La pregunta es si esto se va a volver a repetir de las PASO a las generales, o si 1País tocó fondo y el voto que le queda es un voto duro que apoya su propuesta, que es anti K pero, al mismo tiempo, es crítico del Gobierno, porque no le resuelve algunos asuntos de su vida personal, económica, laboral, de seguridad”, finalizó Nejamkis