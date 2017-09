ESCENARIOS

Elecciones 2017: los analistas y la pelea final

Los especialistas en opinión pública evalúan el efecto de las primarias de cara a las legislativas de octubre, las principales fuerzas en pugna y los problemas a los que se enfrentan el massismo y Randazzo

Mientras realizan los primeros sondeos después de las PASO con la mira en las elecciones generales, los analistas ya arriesgan algunos pronósticos. Todos coinciden en que se va a acentuar la polarización entre Cambiemos y Unidad Ciudadana, y ven cada vez más complicados a los candidatos de 1País y del Frente Justicialista Cumplir.Las incógnitas más relevantes, para definir el escenario en octubre, rondan no sólo en torno a los votantes de Florencio Randazzo y Sergio Massa, dos candidatos que, juntos, sumaron 20 puntos, que podrían mermar considerablemente. También se centran en los 300 mil votos de los partidos que no superaron el 1,5 por ciento mínimo para pasar. Y, fundamentalmente, están los electores que votaron en blanco y los que no fueron en agosto y se podrían sumar a participar en las generales.Si bien no todos se la juegan por un ganador, quienes lo hacen le ponen las fichas al oficialismo, al especular que podría llevarse votos del massismo, espacio que pierde fuerza desde 2013.Los más cercanos al kirchnerismo, en tanto, insisten en la importancia de la si-tuación económica y su posible influencia en el resultado. “Por más que mejoren algunos indicadores, los beneficios no llegan a la percepción popular; la gente está muy preocupada por la desocupación, la inflación, por los salarios que no alcanzan; y no encuentra salida a esto”, dijo Roberto Bacman. Aunque esto no se vio reflejado totalmente en los números de las primarias“MASSA ESTA MAS CERCA DEL FINAL QUE DEL PRINCIPIO”Raúl Timerman, director del Grupo de Opinión Pública, evaluó que de las PASO a las generales “Cambiemos va a tratar de buscar los votos de Sergio Massa. Cuando uno le pregunta a los votantes de 1País a quién no votarían jamás, el 65 por ciento dice Cristina y el 35, Macri; si obtienen algunos votos de ahí, se repartirán en esa proporción entre Cambiemos y Unidad Ciudadana”.Sobre el panorama para 1País, fue lapidario: “Massa está más cerca del final que del principio, tiene un futuro incierto. Empezó ganándole a Insaurralde por más de diez puntos de diferencia, sacó más del 40 por ciento de los votos, y ahora tiene 15 - 16”.De cara al 2019, analizó: “El peronismo, con Cristina no gana, y sin Cristina, tampoco; ésa es la gran paradoja, y hay que darle salida a esa situación. Falta una etapa constructiva importante, donde no hay nadie que asome como posible líder fuera de ella. Randazzo ha hecho un trabajo tibio, no hizo campaña, se quedó casi dos años en silencio”.Por último, Timerman afirmó: “Como se proyectan las cosas, Cambiemos tiene alternativas de recambio. Mauricio es un excelente candidato a Presidente para renovar, y si María Eugenia va por la Gobernación, ¿quién se le va a animar?”.“PUEDE HABER UN PUENTE ENTRE UN PAIS Y EL OFICIALISMO”El sociólogo Ricardo Rouvier estimó que “por la experiencia anterior en Argentina y a nivel internacional, la segunda parte de la elección tiende a acentuar la tendencia de las PASO. Eso significaría que es probable que Cambie-mos se vea beneficiado por lo que se conoce como el ‘carro ganador’: muchos se suben porque les fue bien en las elecciones”.Dijo también: “En la Provincia, la puja adquiere un carácter más dramático, porque no hay otra vuelta, es la última. El gobierno va a polarizar más, todavía, y el kirchnerismo va a aceptar la polarización”. Agregó: “Los terceros partidos corren peligro”, al considerar que “puede haber un puente entre 1País y el oficialismo y otro entre Cumplir y Unidad Ciudadana”.Además hizo hincapié en los 300 mil votos de los partidos que no superaron el 1,5 por ciento, y en quienes no fueron a votar. “Todos son espacios aprovechables. La duda es quién va a ganar. Más allá del resultado final del escrutinio de las PASO, esto sigue siendo un empate. La diferencia dependerá de cómo encare la campaña el oficialismo”.