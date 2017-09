DECLARACIONES

Marcos Peña tras los incidentes: "El primer objetivo es la aparición con vida de Santiago Maldonado"

El jefe de Gabinete de la Nación abogó por no politizar la desaparición de Santiago Maldonado y pidió que la ley se aplique "sobre aquellos que quieren alterar la paz y la tranquilidad". Sobre la resolución del caso, señaló: "No hay elementos que puedan confirmar ninguna hipótesis".

Tras los incidentes sucedidos ayer en plaza de Mayo, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, se pronunció y pidió que todos los espacios políticos "rechacen" contundentemente la violencia.En ese sentido, en diálogo con radio Continental, el funcionario nacional señaló que "la ley tiene que aplicarse a aquellos que quieran alterar la tranquilidad y el orden democrático con estas expresiones de violencia, entendiendo también que no hay que confundirlo con un reclamo legítimo como el que se puede expresar en esta marcha".Y agregó: "El primer objetivo del gobierno es la aparición con vida de Santiago Maldonado colaborando activamente con la Justicia y poniendo todos los recursos para que eso ocurra".Así mismo, también no entrar en "utilizaciones políticas" ya que "cuando uno mira la causa no hay elementos que puedan confirmar ninguna hipótesis, se ha investigado pero no se han arrojado resultados" y calificó la tarea de la fiscal y el juez a cargo como "muy profesional".Para Peña "el discurso político de atacar la Gendarmería es muy delicado porque legitima un mensaje violento". Acto seguido, como era de esperarse criticó al kirchnerismo: "Lo más condenable del kirchnerismo es el uso de un discurso permanentemente deslegitimador de la democracia y Mauricio Macri".Por último hablo del feedback del gobierno con la familia de Santiago: "Hay un diálogo con el abogado de la familia de Maldonado, ha habido algunos vínculos, desde el primer momento nos hemos planteado abiertos a dialogar con todos".