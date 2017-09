POSICIONES

Rebelión en la granja: en el propio massismo desconocen la ley de paridad

El sector que conduce Sergio Massa se autoproclama como mentor de la legislación que en los últimos días recibió una negativa de la Cámara Electoral y anunció que buscarán frenar la resolución. No obstante, algunos candidatos del massismo decidieron no seguir la línea de género.

Desde el Frente Renovador, con Malena Galmarini a la cabeza, se adjudicaron la autoría intelectual de la tan mencionada ley de paridad. Por ello, el fallo de la Cámara Electoral el último martes, en el cual en base a la falta de reglamentación de parte de María Eugenia Vidal a algunos artículos de la legislación le da prioridad al voto popular en los casos que hubo interna y por lo cual no se cumplirá con el “uno y uno”.Así las cosas, los legisladores del massismo estallaron en bronca al darse a conocer la resolución final que desestimó la paridad de cara a los comicios del próximo 22 de octubre para las listas que fueron a internas y debieran cruzarse este sábado 2 de septiembre.Inclusive, en las últimas horas, Malena Galmarini emitió un fuerte comunicado al respecto. “Quieren frenar la Ley de Paridad que logramos aprobar por unanimidad en la Provincia de Buenos Aires, luego de un debate profundo y de pelear contra viento y marea. La ley es el resultado de un movimiento histórico que contó con el apoyo de muchas fuerzas políticas y que generó un debate muy amplio”, manifestó la esposa de Sergio Massa.“Las reacciones a este avance en la defensa y la garantía de nuestros derechos fueron muchas y muy violentas. La paridad no es una ley que se pueda borrar de un plumazo. La resolución no solo atenta contra la representación política igualitaria sino contra la realidad de las mujeres en Argentina”, subrayó en la misiva compartida en las redes sociales.Asimismo, aseveró que “las redes de cuidado y las tareas domésticas siguen siendo casi en exclusividad responsabilidad de las mujeres. Somos las más pobres entre los pobres, cobramos menos que los hombres por igual tarea y tenemos las tasas de desempleo más altas”.“Sería bueno que quienes presentaron este recurso les expliquen a las mujeres que sufren violencia de género en su casas cuáles son los motivos por los que tomaron esta decisión. Que les expliquen cómo van a hacer para trabajar contra la violencia económica, psicológica y cultural. Mientras nos golpean, nos discriminan, nos matan y nos tiran en una zanja, ahora tenemos que aguantar los avances de algún retrógrado que se quiere llevar puesta la voluntad popular”, cierra el duro comunicado de Malena Galmarini.No obstante, casi a la par de la publicación del mensaje de la líder de la rama del feminismo massista, desde las filas del propio Frente Renovador decidieron hacer caso omiso a la ley de paridad.Es que, Angel Celi, candidato a concejal por 1 País de Berisso y referente massista del distrito informó en La Región Capital (Fm 96.3) que la lista que compitió contra Mauricio Spivak (GEN) no se cruzará en términos “uno y uno”. Es que, el reparto de la alianza entre Frente Renovador y GEN es “uno y tres”, por ende, el perdedor de la interna le corresponde ingresar en el tercer escalón y en el cuarto se mantendría la mujer.Sin embargo, el mismo Celi detalló: “Spivak se suma como tercero en mi lista, ¿por qué yo voy a tener que mandar a mi candidato que iba tercero al quinto puesto y mover toda la lista para abajo?”.“El fallo de la Cámara me da la posibilidad de moverlo así, ¿por qué tengo que mandar a mi tercero al quinto puesto?, la resolución me respalda para poder hacerlo”, explicó. Además, adelantó que no sabe si podrá conseguir su objetivo: “la Junta nos dio la derecha, ahora hay que ver que pasa en la Junta partidaria si la dejan pasar o si la mueven”.De esa manera, a pesar de contar con la posibilidad de responder a la ley de paridad, la lista del massismo berissense no lo hará y quedará conformada por hombres en puestos pegados. Conflicto interno en puerta para el Frente Renovador.