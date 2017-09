PLAZA DE MAYO

Sergio Maldonado: "Le pido a Bullrich que dé un paso al costado y deje su lugar a alguien capacitado"

Sergio Maldonado pidió responsabilidad al gobierno nacional en torno a la investigación por la desaparición de su hermano. Al mismo tiempo exigió la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación. Diversos políticos bonaerenses, identificados con la oposición, participaron de la masiva concentración.

Hoy hace un mes que Santiago Maldonado está desaparecido.



Hoy vamos todos a Plaza de Mayo a pedir por su aparición con vida. pic.twitter.com/fpqXQC0Q9Q — Santiago Carreras (@CarrerasSM) 1 de septiembre de 2017

En nuestro país, donde se han perdido tantas personas x conseguir la democracia, no pueden seguir sucediendo estas cosas...#UnMesSinSantiago pic.twitter.com/GC3gUnZ3KL — JUAN JOSE MUSSI (@jjosemussi) 1 de septiembre de 2017

#UnMesSinSantiago ¿Dónde está Santiago Maldonado? Para que nunca más haya un desaparecido en democracia, hoy todos vamos a Plaza de Mayo. pic.twitter.com/QKdo6k5esw — Julián Domínguez (@DominguezJul) 1 de septiembre de 2017

Hoy, con más fuerza que nunca, todos exigimos saber donde está Santiago Maldonado. #UnMesSinSantiago pic.twitter.com/23cV7asW4E — Florencio Randazzo (@RandazzoF) 1 de septiembre de 2017

Plaza de Mayo volvió a ser el epicentro central de un pedido por la aparición con vida de un militante en nuestro país. Tiempo atrás fueron los desaparecidos de la dictadura, en el 2006 fue por reclamar por la aparición de Jorge Julio López y hoy fue Santiago Maldonado quien imantó a la multitud.Con una convocatoria que comenzó a las 17 horas, ciudadanos de a pie pero también políticos bonaerenses se acercaron hasta la plaza más emblemática que tiene nuestro país y que está ubicada frente a Casa Rosada.El único orador que tuvo la movilización fue el hermando de Santiago, Sergio Maldonado quien criticó el accionar del ministerio de Seguridad y, por ende, a quien es hoy la responsable de dicha cartera, Patricia Bullrich.Entre las principales frases de Maldonado, estuvieron aquellas que tensionaron el cargo de la funcionaria macrista básicamente por considerar que no estuvo a la altura de las circunstancias en lo que a esclarecimiento del hecho respecta.Sobre el curso de la investigación propiamente dicha, Sergio Maldonado criticó que "en ningun momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día del hecho, lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago y a mi familia, somos maltratados por la ministra de Seguridad".En todo momento, los manifestantes silbaron el nombre de Patricia Bullrich y le pidieron, sin rodeos, "que se vaya". El coro, en clave política, significó también el primer pedido masivo para que un funcionario del gobierno nacional bajo la presidencia de Mauricio Macri sea apartado de su cargo."Patricia Bullrich ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto, fuimos hostigados con informaciones falsas y tenemos que soportar declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar confusión", remarcó Sergio Maldonado.Y agregó: "Jamás nos negamos a hacer el ADN, porque eso significaría no querer tener a Santiago con nosotros, queremos que se investigue a todo el personal de la Gendarmería que actuó el 31 de julio y el 1 de agosto"."Hasta cuándo debemos soportar esta situación, hasta cuándo seguirán cuestionando a Santiago, a la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje el lugar a alguien capacitado para poder brindarnos seguridad y no inseguridad", puntualizó el hermano del último desaparecido en la democracia de nuestro país.Acto seguido, y previo a romper en llanto, agradeció a todos los organismos de derechos humanos y a la comunidad Mapuche en general.Cabe destacar que en la previa a la masiva concentración, como contó La Tecla, distintos referentes de la política provincial identificados con la oposición, participaron de la jornada.