ELECCIONES 2017

Las Primarias de La Cámpora: ganadores y perdedores entre los pichones de Cristina

Los jóvenes K se vieron beneficiados por la presencia de CFK en la lista de Unidad Ciudadana y consiguieron candidaturas en algunos casos inesperadas. También aprovecharon la no presencia del PJ. Cómo le fue al camporismo en los distritos donde hubo PASO.

La presencia de Cristina Fernández en la lista de Senadores nacionales y el hecho de que el PJ no haya sido parte del espacio, hizo que las papeletas de Unidad Ciudadana a nivel local contaran nuevamente con muchos jóvenes dirigentes de La Cámpora y otras agrupaciones kirchneristas. Se dio sobre todo en las Comunas no lideradas por el peronismo y en las que hubo más de una lista.A la hora de optar, el electorado cristinista resultó ambiguo. En algunos lugares las papeletas con cabezas camporistas tuvieron menos votos que las demás y en otros más, más allá de que la PASO de Unidad Ciudadana haya sido o no la más votada. Hay que resaltar que en la gran mayoría de los municipios que no son gobernados por el FpV el triunfo fue para Cambiemos.CAMPORISTAS PERDEDORESEn Arrecifes, por ejemplo, la victoria en el mano a mano kirchnerista fue para la ex candidata a intendenta María Picoy Alcobe, más conocida como la Tana Di Palma (madre de Marquitos), que al igual que su hijo, es bastante más cercana al sciolismo que al kirchnerismo. El derrotado fue Gonzalo Peralta, de La Cámpora, quien en la previa, orgulloso, había dicho que “nosotros nunca la escondimos (a CFK) ni la usamos ahora por conveniencia".En tanto, en Baradero, la papeleta más votada en la PASO de Unidad Ciudadana fue la del ex intendente Aldo Carossi, que nada tiene que ver con el kirchnerismo puro. De todos modos, los K consiguieron la minoría y la lista de octubre seguramente tenga su tinte camporista. La segunda en la nómina del gremialista de la UOCRA Juan César Lischetti es Cecilia Silva, una de las líderes de la agrupación kirchnerista en el distrito.También fue caída en Coronel Pringles, donde quien cantó victoria fue el Doctor Silvio Romano. De la mano de José Rivarola Estévez, Ana María Sánchez y Julio De Aduriz, el camporismo quedó en el segundo puesto (eran tres listas) de las Primarias, aunque la noticia no es del todo mala, pues al lograr más del 25 por ciento de los sufragios se ganó la posibilidad de integrar la nómina que competirá en los comicios generales.En Florencio Varela, pese al explícito apoyo de Máximo Kirchner, quien se quedó con la victoria fue Osvaldo González, el pollo del histórico Julio Pereyra. Otra vez se quedó con las ganas el militante de Nuevo Encuentro, Héctor Salatino, quien puso en la papeleta local a las camporistas Carolina Tuche Rabie y Florencia Defelipe, segunda y cuarta respectivamente.Por otra parte, en General Belgrano, donde el peronismo que fue Gobierno entre 2007 y 2015 se la jugó con el Frente Justicialista de Florencio Randazzo, la joven integrante de La Cámpora Mónica López perdió en la PASO con la postulante de la Agrupación Construyendo Futuro, laura Arrache. El segundo de la nómina ganadora fue el sabbatellista Gabriel Figus.Además, en Adolfo Alsina, el veterano Alberto Gutt, que nada tiene que ver con La Cámpora, le ganó la interna al Secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Néstor Coliné, que si bien no es parte de la juvenil agrupación, tienecontó con el apoyo del diputado provincial Gabriel Godoy. Se puede decir que se trata de una derrota, pero de costado.Por último, en San Vicente, Diego “El Chapu” Barrale, ex titular de Anses se puede decir que retrocedió un escalón. En 2015 había superado las PASO al dejar en el camino al por entonces jefe comunal Daniel Di Sabbatino. Pero esta vez se despidió en la primera vuelta ante el candidato apadrinado por el ex alcalde, Nicolás Mantegazza.CAMPORISTAS GANADORESComo se mencionó antes, no todos los representantes de La Cámpora resultaron vencidos, también hay varios que consiguieron subirse a lo más alto del podio. En Balcarce, por caso, el actual concejal Juan Pablo Vismara se quedó con más del 50 por ciento, relegando a las otras dos nóminas, una de ellas comandada por el Secretario general de Suteba Balcarce, Marcelo Bruschetti.En el principal bastión de la Sexta, Bahía Blanca, el periodista K Carlos Quiroga se puso al frente de la lista y se quedó con la interna, desplazando así al ex jefe comunal destituido Rodolfo Lopes. El segundo lugar de la nómina ganadora lo ocupa la ex concejal María Gisela Ghiglieri y el tercero el referente de La Bancaria Walter Larrea. Todos son avalados por el senador camporista Federico Susbielles.Por otra parte, en Azul, luego que el jefe comunal Hernán Bertellys dejara el FpV y se pasara a Cambiemos, diferentes facciones peronistas buscaron quedarse con la “capitanía”. La unidad fue imposible, y dos listas se disputaron el privilegio de acompañar a CFK a octubre. La victoria fue para el camporista Nelson Sombra, a quien acompañaron también el PJ, Nuevo Encuentro, MILES, la Agrupación Arturo Jauretche y el Movimiento Nacional Alfonsinista, entre otros.En tanto, en Berisso, uno de los distritos ícono del peronismo, si bien no hubo camporismo a la cabeza de ninguna de las tres nóminas, sí hubo integrantes en la ganadora, liderada por el ex randazzista Sebastián Mincarelli, quien colocó en el casillero dos a Norma Hrmatiuk, que además de docente es parte de la agrupación del eternauta.En los pagos de Randazzo también fue para el camporismo la Primaria de Unidad Ciudadana. La lista victoriosa fue la liderada por el periodista Fernando Poggio, quien llevó como compañera de fórmula a la militante la joven militante Constanza Alonso, que supo desempañarse como Coordinadora de Articulación Intergubernamental de la Dirección Nacional de Juventud de la Nación, en épocas de gobierno cristinista, claro.Y en Coronel Suárez, donde el histórico Ricardo Moccero decidió ir con la boleta corta del Movimiento para la Victoria, la gremialista del Sindicato de Trabajadores Municipales, María Laura Lacoste, se impuso en la interna de Unidad Ciudadana, contando con el apoyo de La Campora y el Movimiento Octubres. También en Carlos casares fue victoria con apoyo camporista: la nómina de Ada García contó con el guiño y el acompañamiento de Luisina Del Ponte y Guillermo Seijo.En San Martín se presentaron cuatro listas y la victoria, por cierto muy cómoda, fue para el economista de La Cámpora Hernán Letcher, que ya sumó el apoyo de la papeleta que resultó segunda, la de Sebastián Libonatti. También hubo descorche camporista en Arenales, donde a pesar que la gran mayoría de los votos fue para Cambiemos, el triunfo en la PASO de Unidad Ciudadana fue para el camporista Cristian Orlate.En Hurlingham, municipio gobernado por Juanchi Zabaleta, que se pasó al randazzismo, si bien el que aprovechó la movida fue Lucas Delfino (Pro), en lo que respecta a Unidad Ciudadana los aplausos se los quedó Martín Rodríguez, quien le torció el brazo al uno del PJ local, Raúl Zurita. La alegría también fue camporista en Exaltación de la Cruz: se impuso el ex director de Anses, Fernando Martínez.Muchos son los K que atravesaron las Primarias y muchos otros los que quedaron en el camino. Se vienen las generales y otra vez las urnas hablarán: ¿Se meterán en los Concejos los pibes de Cristina? La tracción de votos de la ex presidenta será clave para la joven dirigencia tantas veces cuestionada.QUILMES Y LANÚS, DOS GRANDES CON CAMPORISTAS OCULTOSFácil. Así fue la sorpresiva victoria de Unidad Ciudadana en Quilmes, donde quien puso la cara en la papeleta vencedora de la PASO de Unidad Ciudadana fue el diputado nacional Edgardo Depetri, referente del Frente Tranversal. El segundo lugar de la lista fue ocupado por Mayra Daporta, una dirigente que responde al camporista ex Secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, quien volvió al ruedo luego de perder la intendencia en 2015, a manos de Néstor Grindetti.En el distrito vecino, Quilmes, La Cámpora también es parte de la lista vencedora de las Primarias K, pero el uno de la lista se lo quedó el ex concejal anibalista Matías Festuca. El representante de La Cámpora aparece recién en el tercer lugar: se trata de Diego Méndez, ex titular de la ANSES amadrinado por la diputada nacional Mayra Mendoza.INTENDENTES QUE SE CARGARON A LOS KSi bien no es parte de La Cámpora, Elisabeth Retamoso es considerada una militante ultra K. De todos modos esa condición no le sirvió para ganar la interna de Unidad Ciudadana en Almirante Brown, donde la lista del intendente Mariano Cascallares (Juan Fabiani a la cabeza) se quedó con el 99,14 por ciento de los sufragios. El 0,86 restante fue para la mencionada Retamoso, ex Quebracho e integrante de la Coordinadora de Trabajadores Desocupado Aníbal Verón. Y en Benito Juárez, en tanto, la victoria también fue para el apadrinado por el jefe comunal Julio Marini, Matías Iribecampos, aunque el resultado fue bastante más parejo que en Brown.La representante de la Agrupación Nunca menos, María Elena Bilbao, se alzó con 30,05 por ciento de los votos de la PASO. Por último, en Esteban Echeverría, la esposa del alcalde Fernando Gray, Magdalena Goris, se alzó con casi el 90 por ciento de los sufragios y dejó en el camino al abogado Lucas Diez, integrante de la agrupación La Mariano Moreno que se autodefine como peronista Bolchesociopopukirchnerista.NUEVE DE JULIO: EL MAS JOVEN, LIDER DE LA CUARTAEn Nueve de Julio, en tanto, quien cantó victoria en la Primaria de Unidad Ciudadana también es más K que los perdedores, aunque no pertenece a La Cámpora. Su nombre es Juan Parise y según él mismo dice, es el candidato más joven de toda la provincia de Buenos Aires. “Soy el candidato más joven de la Provincia de Buenos Aires. Eso me da una responsabilidad y un compromiso aún mayor. Cristina Fernández me eligió como el candidato más joven: quiero demostrar seriedad, responsabilidad, militancia y trabajo”, señaló el referente del Instituto Independencia.BOLIVAREl pase del intendente Eduardo Bucca a las filas randazzistas hizo que el espacio kirchnerista quedara libre. Y quien aprovechó fue el Ingeniero Ariel Ferreyra, que derrotó en las PASO al consejero escolar del FpV Juan Carlos Berreterreix.GENERAL PUEYRREDONLa lista liderada por el concejal K Marcos Gutiérrez se quedó con el 96 por ciento de los votos de la interna marplatense. Su compañera de fórmula es la dirigente de La Cámpora Virginia Sívori. Varias otras listas kirchneristas no pudieron participar.ARIAS Y LOS K LA ROMPIERON EN BRANDSENEspectacular. Así fue la elección del ex jefe comunal de Brandsen, Gastón Arias, que encarará las generales sabiendo que más del 50 por ciento del electorado se inclinó en las PASO por la boleta de Unidad Ciudadana. Lo acompañó en su lista su eterna rival, Sandra Gallardo y gente de La Cámpora como Fernando Raitelli. En la vereda de enfrente y derrotado quedó el Doctor Federico Branz.UN CIRUJANO CON APOYO KIRCHNERISTALa lista ganadora de las PASO en Campana, la encabezada por el médico cirujano Rubén Romano, fue conformada por agrupaciones como La Campora y gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Segunda es la abogada Romina Carrizo, de la Asociación de Usuarios Organizados y tercero el dirigente metalúrgico José Insausti, delegado en TenarisSiderca por la UOM.COLON: EL CANDIDATO K APROVECHO EL ERROR DE CASIEl concejal camporista Walter Giordano, quien supo ser aliado del intendente Ricardo Casi, se quedó con la interna de Unidad Ciudadana, dejando en el camino a Gerardo Soria y Fernando Serafini. Acompañaron al ganador Nuevo Encuentro y Kolina más otras agrupaciones afines al proyecto kirchnerista. El que todavía no entiende l9o sucedido es el jefe comunal Ricardo Casi, que jugó con el Frente Justicialista y vio como su lista terminó las Primarias en cuarta ubicación. Ahora ya adelantó que intentará acercarse a Cristina, y especialmente a Walter Giordano. Parerciera que es tarde.CORONEL ROSALESEl ganador de la interna K fue el joven Rodrigo Sartori, quien trabaja como asesor del diputado provincial Gabriel Godoy.DULCE TRIUNFO KIRCHNERISTA EN EZEIZALa diputada nacional Dulce Granados, pese a que su marido, el intendente Alejandro Granados, había dicho que nada quería saber con los K, se quedó con las Primarias de Unidad Ciudadana. El segundo lugar fue para Alejandro López, que si bien no es camporista, es considerada una acérrimo kirchnerista. Además de acompañar no hace mucho tiempo a Hebe de Bonafini al Vaticano, es ex funcionario de Granados y esposo de la ex diputada nacional Marcela Bianchi.NECOCHEA: LA ECHARON DE ANSES Y SE QUEDO CON LAS PASOAndrea Cáceres era empleada de ANSES y cuando llegó cambiemos fue despedida. De todos modos siguió trabajando en la Cámpora. Y ese trabajo rindió sus frutos. Se alzó con las PASO de Unidad Ciudadana, relegando a las papeletas de Silvia Jensen y Luis Giampaoli.OLAVARRIA: TRIUNFO DE LA JOVEN RENOVACION KIRCHNERISTASi bien la mayoría de los vo0tos fueron para la lista apadrinada por el intendente Ezequiel Galli (Cambiemos), en la interna de Unidad Ciudadana ele electorado se inclinó por la renovación: el triunfo fue para el camporista Federico Aguilera, en detrimento del pejotista Guillermo Santellán.SAN FERNANDOEl camporista Matías Molle venía de ganar las PASO 2015, y lo volvió a hacer en este 2017. Esta vez dejó en el camino a Nicolás Cherei, de Nuevo Encuentro y Alfredo Viviant, hijo del ex intendente del mismo nombre. El cierre de la campaña estuvo a cargo de Máximo Kirchner.SAN MIGUELFranco La Porta ya no es tan sciolista como en otros tiempos. Pero sí como en otros tiempos fue candidato en su pago chico. En este caso, con el apoyo de La Cámpora (cuarta fue la concejal Marcela Viguera), encabezó la lista de Unidad Ciudadana y derrotó en las Primarias al referente del Peronismo Militante, Bruno Baschetti.PATAGONESEl ex intendente y ex Director de Vialidad provincial, Ricardo Curetti, se llevó con tranquilidad la PASO de Unidad Ciudadana y además hizo que CFK ganara en el distrito, algo casi inédito en el interior. Para tan destacado mérito contó con el apoyo de las agrupaciones kirchneristas Kolina y La CámporaSALADILLOEl responsable de la Agencia PAMI local y referente de la agrupación La Cámpora, Diego Yanson, no pudo contra el peronista Jorge Lenzi. La papeleta derrotada la integraron también dirigentes de otros sectores K.VICENTE LOPEZLa concejal militante La Cámpora y luego del espacio de Guillermo Moreno, Malena Cholakian, se llevó los aplausos en la noche del 13 de agosto, luego que su papeleta venciera a la del peronista Julio Ceresa.SAN ISIDROLa referente social del barrio La Cava de Beccar, Fernanda Miño, encabezó la lista ganadora de Unidad Ciudadana en San Isidro. El segundo lugar le corresponde al referente de La Cámpora, Marcos Cianni.SAN NICOLASDos las listas acompañaron a Cristina en la tierra de los Passaglia. La ganadora es encabezada por La Cámpora junto a otros espacios. El número uno es de Germán Jaime, quien es ex coordinador del CAJ (Centro de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).TANDILDos agrupaciones compitieron en las Primarias tandilenses de Unidad Ciudadana, y la vencedora fue la encabezada por el camporista Rogelio Iparraguirre, acompañado por Silvia Nosei, Ariel Risso y Maitén Ghezan, entre otros.TIGRELa dirigente de La Cámpora y actual concejal, Roxana López, encabeza la lista de Unidad Ciudadana que se llevó las PASO en el principal bastión de Un País. Como segundo aparece el hombre de Kolina, Lucas Gianella.