PASES

Se dio lo que se esperaba: Zabaleta dejó a Randazzo, se llevó un legislador y pidió por Unidad Ciudadana

La disputa por la tercera banca de senadores nacionales llevó al intendente de Hurlingham a dar un paso al costado y alejarse del Frente Justicialista Cumplir. Con las redes sociales como portavoz, anunció su deseo de una victoria de Unidad Ciudadana en octubre.

Cuando el río suena, agua trae. Después de muchas especulaciones, finalmente el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, dio una clara señal de alejamiento del Frente Justicialista Cumplir y se acercó explícitamente a Unidad Ciudadana.En definitiva, el jefe comunal del distrito de la Primera sección electoral se pronunció este viernes a favor de la candidatura de Jorge Taiana a senador nacional. A través de su cuenta oficial de Twitter, manifestó su deseo porque la tercera banca en disputa para la Cámara alta quede en manos del excanciller y no de Gladys González."Escuchamos a los vecinos de Hurlingham que se expresaron en las PASO de Agosto, se manifestaron contra las políticas de ajuste de este gobierno, y la opción más votada fue Unidad Ciudadana. Por eso, les propongo a todos los vecinos que acompañen a los candidatos de Unidad Ciudadana en las elecciones de octubre", expresó con una seguidilla en twetts.Por último, explicó que su pase a las filas que lidera Cristina Fernández de Kirchner se da en consecuencia con una línea de pensamiento: "Todas nuestras acciones fueron siempre y serán para defender los intereses de nuestra gente", expresó.Como si fuera poco, la partida de Zabaleta no se da en soledad y uno de los diputados bonaerenses que acompañaba la candidatura del chivilcoyano siguió el mismo camino que el intendente. Se trata de Marcelo "el Patón" Torres, representante de la Segunda sección electoral, quien también dijo presente en el anuncio de apoyo al peronismo.En definitiva, tanto Zabaleta como Torres coincidieron en dar su respaldo a Unidad Ciudadana par ayudar a construir una victoria del peronismo en octubre. En este sentido, la polarización propuesta por Cristina Fernández el pasado miércoles en Atenas da sus frutos y la cuestión "Taiana o Gladys González" sumó nuevos adeptos en el kirchnerismo.Para darle fuerza a su anuncio, Zabaleta y Torres se fotografiaron con los intendentes Leonardo Nardini y Gustavo Menéndez, de Malvinas Argentinas y Merlo, respectivamente. El alcalde de Hurlinghan eligió realinearse con sus pares de Unidad Ciudadana antes de recurrir a la foto con Cristina Fernández o los miembros de La Cámpora.Asimismo, desde las filas de Unidad Ciudadana manifestaron a La Tecla.info que la decisión del alcalde del Conurbano y del diputado "no se trata de un salto o un pase, se trata de construir una victoria del peronismo contra el ajuste que propone Cambiemos".