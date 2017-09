ESCOBAR

Militantes de Cambiemos irán a juicio por extorsionar a intendente K

Se trata de un joven y su madre, quienes deberán sentarse en el banquillo acusado por extorsión y amenazas al jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, y su familia en junio de 2016.

Dos militantes de Cambiemos, un joven y su madre, irán a juicio oral por extorsión y amenazas al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk y su familia, en junio de 2016.Fue el propio jefe comunal quien reveló la noticia en conferencia de prensa al explicar que la causa tuvo origen en una serie de intimidaciones que recibió en su Facebook, cuando un usuario - bajo el alias "Fierita"- lo intimó a no llevar adelante el centro de salud de Garín.Alertados por la situación, funcionarios de la gestión municipal realizaron la denuncia policial y se abrió una causa bajo la carátula de "extorsión" con la intervención de la UFI descentralizada y el Juzgado de Garantías Nº 3 de Zárate y Campana.La investigación, llevada adelante por la fiscal María Paula Gaggiotti, determinó la identidad del agresor, Lautaro Alejandro Urrutia, lo que permitió su procesamiento, allanamiento de domicilio y detención por el delito de extorsión.En el momento de la detención de Urrutia, su madre, María Luján Jaime, propinó fuertes insultos contra el jefe comunal en la vía pública por lo que se decidió procesarla por amenazas.Según reveló Sujarchuk, la investigación reveló que ambos militaban en Cambiemos, específicamente para el senador provincial Roberto Costa. "El joven estuvo detenido y ahora está en libertad esperando el juicio oral y la madre está procesada", explicó el intendente."En la vida hay límites que no se pueden pasar y realmente este tipo de amenazas y extorsiones exceden todos los límites. No lo quise hacer público en época de campaña porque no me interesa victimizarme ni tampoco seguiré hablando sobre el tema", añadió.