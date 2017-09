UN PAIS

El voto dividido y después: "Cambiemos y el kirchnerismo son socios de la grieta"

Desde las filas de la alianza 1 País minimizaron el voto dividido de los diputados del Frente Renovador y del GEN en la normativa que regula los honorarios de los abogados en la Provincia. En ese sentido, acusaron al oficialismo de “meter el proyecto por la ventana”.

Después de varios meses, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar y despertó algunos rumores. Es que, una de las votaciones que se propiciaron en la Cámara de Diputados encontró al frente electoral Un País dividido, pero las posturas encontradas no fueron entre Frente Renovador y el GEN, sino que tres partes presentaron diferentes posicionamientos.En definitiva, a la hora de tratarse la normativa que regula los honorarios de los abogados que se desempeñan en el territorio bonaerense, los diputados de la alianza Un País presentaron diferentes análisis.Por un lado, el GEN decidió abstenerse y no acompañar la medida, ya que, según explicó Marcelo “el oso” Díaz a La Tecla.info, “la entraron por la ventana y no pudimos tener seguimiento de comisión”.Dentro del massismo, el diputado Ricardo Lissalde pidió que los legisladores que son abogados no participen de la votación ya que se auto beneficiarían. En definitiva, reclamó que “los legisladores presentes en el recinto en carácter de abogados jubilados o profesionales con matrícula vigente tengan la incompatibilidad de votar una ley de la cual se benefician”. Además, adelantó que de sancionarse sin cambios, la normativa será vetada por la Gobernadora.Por su parte, fue su compañero de bloque Ramiro Gutiérrez quien respondió negativamente al postulado de Lissalde. “He escuchado con mucha atención la verdad subjetiva de mi compañero de banca, Ricardo Lissalde, que lo hace de buena fe, desde su responsabilidad y compromiso, con el peso de una comisión que tiene el expediente a su consideración. Pero mi voto es afirmativo acompañando la viabilidad de este proyecto, porque disiento en su interpretación de la ley”.No obstante, el mismo Díaz, fue quien minimizó la tres posturas encontradas en los diputados de la alianza Un País y apuntó contra el oficialismo y el Frente para la Victoria.En ese sentido, remarcó que “la ley, la metieron por la ventana. Es un tema complejo y se había acordado tratar temas que necesitan menor estudio” y remarcó que la normativa logró ingresar al recinto el día previo a la sesión.“Cambiemos y el Frente para la Victoria acordaron sacar la ley, porque en el circo y show de las elecciones se pelean, pero a la hora de votar acuerdan en todo”, sentenció el diputado “margarito” por la Tercera sección electoral.De esa manera, aseguró que “Cambiemos y el Frente para la Victoria son socios de la grieta” y señaló que el proyecto que fue votado por los legisladores de dichos bloques “necesitaba mayores estudios, lo precipitaron y obviamente hubo diferencias entre algunos diputados”.Así las cosas, desde la alianza entre massistas y margaritos minimizaron la votación dividida en tres posturas y apuntaron sus cañones contra el oficialismo y el kirchnerismo.