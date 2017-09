HACIA OCTUBRE

El randazzismo rechaza posible migración de votos hacia Unidad Ciudadana

Alberto Fernández, jefe de campaña del Frente Justicialista, negó una fuga de dirigentes hacia el kirchnerismo o el massismo y advirtió que "el votante de Florencio está enojado con Cristina".

Luego de que varios dirigentes y candidatos del Frente Justicialista anunciaran apoyos a Unidad Ciudadana o 1País, Alberto Fernández, jefe de campaña de Florencio Randazzo, negó que se trate de una fuga masiva."Hay un escenario que sigue ensuciando... cuando dicen que Randazzo se quedó sin lista en Hurlingham, me pongo a ver y el que renunció es el que perdió las PASO, que estaba en octavo lugar, y renunció con tres consejeros escolares suplentes", explicó.Luego de conocer los resultados definitivos, el ex jefe de Gabinete aseguró estar "muy contento" con que "nos haya votado medio millón de bonaerenses" y aseguró que "es el comienzo de un camino que esperamos coronar en 2019".En declaraciones radiales, Fernández dijo que "es una estupidez" que le pidan a Randazzo que baje su candidatura para octubre y que "además es jurídicamente inviable"."Primero nos dicen que no representamos a nadie... ¿y para qué tengo que levantar la candidatura si no represento a nadie?", agregó.Asimismo, volvió a reclamarle a la ex presidenta que se haya negado a competir con Randazzo en una primaria en la provincia de Buenos Aires, y advirtió que en Unidad Ciudadana "mejor no jueguen con fuego. Ellos saben que el votante de Florencio está enojado con Cristina, además de estar enojado con Macri", sostuvo."Cuando ella dice que dos terceras partes votaron contra Macri, también tiene que saber que dos terceras partes también votaron contra ella", concluyó.