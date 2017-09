PROVINCIA

¿Ilusos o chicaneros? Los K reclaman que Macri y Vidal pidan disculpas por el conteo de votos

Casi a modo de chicana, pues probablemente no sucederá, el candidato a diputado nacional por Unidad Ciudadana, Fernando Espinoza salió a reclamar disculpas públics por parte del presidente Macri y la Gobernadora Vidal.

El ex jefe comunal de La Matanza se refirió al polémico escrutinio provisorio y destacó como “inédito” en el mundo el hecho de que fuera necesario “un acto para mostrar un certificado de escrutinio de un juez electoral”.Y en el mismo sentido, llamó a recordar los festejos del oficialismo hace tres semanas y consideró que lo ocurrido “merecería hoy, mínimamente, un pedido de disculpas del Presidente y de la Gobernadora hacia los argentinos”.Sobre los resultados, afirmó que “se plebiscitó la gestión de Gobierno y la (mayoría de) gente le dijo NO a este brutal ajuste económico que está llevando adelante el Presidente Macri”. “Hay que cambiar el rumbo urgente”, añadió.Respecto a la pregunta sobre si las elecciones fueron buenas o malas para el Gobierno, el ahora candidato a diputado nacional señaló que "es la primera vez que el Gobierno se somete después de asumir al voto popular y claramente perdió la elección"."Se plebiscitó la gestión de gobierno y la gente le dijo NO a este brutal ajuste económico que está llevando adelante el Presidente Macri. Dos de cada tres bonaerense le dijeron basta a Macri, a Vidal y a Bullrich, así no se puede seguir", agregó.¿Diculpas de Macri y Vidal? Nada de eso. En su primera reacción después de conocerse el resultado final de las PASO, Esteban Bullrich cargó contra la celebración realizada en La Plata.“(Cristina Fernández) No ganó nada. Las PASO son una competencia dentro de cada partido y ahora se viene una elección general donde los bonaerenses van a elegir qué partido tendrá dos senadores y cuál uno. Esa es la discusión que se debe dar", opinó.