DIPUTADOS

El Fondo del Conurbano, la ley de Honorarios de Abogados y Santiago, los debates de Diputados

La iniciativa sobre los letrados sorprendió por encontrar al massismo dividido. Lissalde, Sarghini y Ramiro Gutiérrez protagonizaron la discusión dentro del Frente Renovador

La demanda del gobierno bonaerense para eliminar el tope en el Fondo del Conurbano y la Coparticipación del Impuesto al Cheque es el principal tema de agenda de la gobernadora Vidal. A la espera del fallo de la Corte, y la semana antes de la esperada reunión de gobernadores convocada por el PJ pero a la que asistirán de todos los colores políticos, generó debate en la sesión de la Cámara Baja, donde el oficialismo no logró aprobar la declaración del beneplácito.Marcelo Daletto, de Cambiemos, llamó a “respaldar a la gobernadora en la pelea casi solitaria con los demás gobernadores para recuperar un dinero de todos los bonaerenses. Un reclamo a un gobierno del mismo color político, y disintiendo con pares también de Cambiemos”.Al respecto, dijo que “queda claro que como nunca este tema está instalado, y desde el oficialismo tenemos la confianza de que va a haber una solución al reclamo. La provincia tiene 3 o 4 problemas a resolver y este es el gran tema. En la asamblea legislativa, cuando la gobernadora planteó que asume una Provincia con una gran deuda social y de infraestructura, el ministro Cenzón cuantificó la deuda en infraestructura: casi 500 mil millones de pesos son los necesarios para darle a todos los bonaerenses una infraestructura de calidad, lo mismo que nos deben del Fondo del Conurbano. Reclamarlo y recuperarlo es saldar una deuda que todos nosotros tenemos con los bonaerenses”.En la misma línea, agregó que “no estamos reclamando con facilismo un dinero”, sino que “la Provincia aporta al gobierno nacional el 37,4 % de sus ingresos, y más de la mitad de lo que aporta, no vuelve. Me parece importante el apoyo político, independientemente del color, que debemos darle a nuestra gobernadora, que está tomando la bandera para recuperar estos fondos”.Sin embargo, Jorge Sarghini, del Frente Renovador, disintió: “Nosotros no hemos acompañado esta resolución que expresa este beneplácito por una cuestión de carácter formal. No es estilo que una Cámara declare el beneplácito de las acciones de un gobierno en particular, yo creo que al oficialismo le genera beneplácito todo lo que el gobierno hace, y estaríamos todos los días votando el beneplácito por un gobierno que hace lo que debe hacer”.“Nuestro bloque reivindica absolutamente el reclamo por parte de la Provincia de los Fondos. Hemos planteado esto durante muchísimos años, cualquiera sea el color político de quien está en el gobierno nacional, son recursos que los bonaerenses merecemos por derecho propio”, sostuvo, aunque agregó que “hay que ir sobre los recursos nacionales y no sobre los recursos de las provincias, ese es un error”.“El gobierno nacional ha anunciado que está estudiando una reforma impositiva, y cualquier movimiento que se haga en este sentido, se mueve la relación nación-provincia, por lo tanto una reivindicación que se puede dar aislada la podemos perder al día siguiente sino sabemos cuál va a ser la reforma tributaria que se va a hacer –remarcó-. El impuesto a los Ingresos Brutos en la Provincia representa el 50% del total; no vaya a ser que demos una pelea heroica y después terminemos entregando más de lo que ganamos en ese debate”.Por su parte, Marcelo Diaz, del Frente Amplio Progresista, agregó: “Cuando hablamos de política de estado no hablamos de política de gobierno. Coincidimos en la acción judicial porque nadie quiere perder los recursos, pero no partidicemos la lucha porque es la forma de encontrar la división. La sugerencia de este bloque es no mezclar esto con octubre. Esto es una política del conjunto que va más allá de octubre, porque el juicio no se ahí”.El tratamiento de la ley de Honorarios de Abogados, la iniciativa del senador radical Carlos Fernández, fue el otro tema fuerte de la sesión, que sorprendió por encontrar al massismo dividido.El massista Ricardo Lissalde, como presidente de la Comisión de Colegios Profesionales pidió para que "los legisladores presentes en el recinto en carácter de abogados jubilados o profesionales con matrícula vigente tengan la incompatibilidad de votar una ley de la cual se benefician"."A mí me toca oponerme en general y en particular a algunos artículos porque una ley que tiene 40 años y en mi opinión es necesaria actualizarla porque hay que respetar los cambios políticos, sociales y culturales", señaló pero también se quejó por modificaciones introducidas por el Senado: "De seguir adelante como se pretende sancionar esto en ley va a hacer objeto de un veto de la Gobernadora".Y agregó: "Me duele porque en mi comisión no hemos recibidos por parte de los originantes los aportes necesarios para debatir los puntos aportados e igual se puso en tratamiento la ley y se trata sobre tablas y además, este expediente se introdujo después, lo digo porque tenemos normas de trabajo, me opongo al tratamiento que se está dando y propongo seguir trabajando en comisión para sacar una mejor norma".Entre esas irregularidades que observó Lissalde nombró cambio de nombres de instituciones y la no distinción de pacto de cuota litis y de honorarios y apuntóó que la ley es mejorable en materia de aportes.Por su parte, Sarghini expuso al respecto: "Vamos a asistir a una situación un tanto inédita en esta Cámara, parte del debate se da dentro de mi propio bloque. No me gusta pero tampoco me preocupa. Lo que me preocupa son las razones por las cuales eso va a suceder. Como mecánica, como forma propia de un cuerpo de estas características, tenemos posiciones a discutir. A veces conviene no apurar"."El tiempo de elecciones es más tiempo de debate, que de consenso, porque lo que buscamos es mostrar nuestras diferencias para que el pueblo luego decida. No me parecía desatinado que en esta sesión buscáramos los mayores acuerdos. Lo pedí en labor parlamentaria y me tiraron el número por la cabeza. Lo tienen, lo constituyeron, y decidieron tratar sobre tablas esta ley bajo estas características", agregó."Me duele lo sucedido. Yo soy de los que cree que cuando uno acuerda que va a hacer ciertas cosas, para ganar credibilidad lo bueno es hacer ciertas cosas. Aquí los números mandan, sería bueno que manden también las reglas no escritas, las de la buena fe con la que nos tenemos que mover en estos cuerpos colegiados", concluyó antes de darle la palabra a Ramiro Gutiérrez.El legislador, también massista, desarrolló: "He escuchado con mucha atención la verdad subjetiva de mi compañero de banca, Ricardo Lissalde, que lo hace de buena fe, desde su responsabilidad y compromiso, con el peso de una comisión que tiene el expediente a su consideración. Pero mi voto es afirmativo acompañando la viabilidad de este proyecto, porque disiento en su interpretación de la ley. Cualquier sello, cualquier impuesto inmobiliario, cualquier tasa, tiene afectación directa o indirecta en la vida de cualquiera que nosotros. Considero que no estamos votando en causa propia, ni afectando intereses, por eso voy a acompañar el proyecto de ley".El Frente Amplio Progresista decidió abstenerse de la votación por "no haber hecho el estudio necesario que permita acompañar o rechazar la iniciativa".Tras ello, al igual que en la Cámara alta, la desaparición de Santiago Maldonado también trajo tela para cortar. Es que el kirchnerismo volvió a acorralar a Cambiemos exigiendo la aparición con vida y pidiendo explicaciones.El diputado Miguel Funes fue quien tomó partida: "Lamento tener que pedir la palabra por esta tema, esta clase de leyes no podía permanecer inconmovible ante tamaño suceso", apuntó.Y agregó: "Patricia Bullrich no puede delegar la responsabilidad de la investigación en la familia y la señaló como violenta"."Haciendo gala de su inoperancia, Bullrich que tiene al responsabilidad de velar por su integridad física reveló la identidad de un testigo que se pudo comunicar con Santiago una vez que había sido desaparecido", subrayó. "Se planteó que Santiago es terrorista, que mantiene lazos con las FARC y los Kurdos, es nefasto el rol de los medios de comunicación", recordó el legislador.Desde el FIT, Mónica Schloutthauer, felicitó a Funes por introducir el tema y apuntó: "Un gobierno que prometió el diálogo, responde con palos ante los reclamos de la población. Es indignante que la Gendarmería cuide los bolsillos de las multinacionales y de los propietarios extranjeros de nuestra tierra".Pero la legisladores también recordaron represiones del kirchnerismo y desapariciones de la era K como Luciano Arruga y Julio López, no obstante apuntó lamentó que el tono del gobierno de Cambiemos sea "el látigo".Por el lado de Cambiemos quien sacó la cara fue César Torres. "Tiene que ser un común denominador lograr que aparezca Santiago y con vida"."Hay una cantidad de hipótesis, se dicen muchas cosas, pero hasta la fiscal pide que no se politice este tema, la no politización va a servir para aclarar la búsqueda. Acá no se encubre a nadie. La ministra de Seguridad y los ministros correspondientes fueron al Senado de la Nación y dieron las explicaciones que corresponden", subrayó.