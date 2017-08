LEGISLATURA

La desaparición de Santiago Maldonado, la principal preocupación del Senado bonaerense

Todos los bloques se refirieron al tema que mantiene en vilo a la Nación. Desde Cambiemos pidieron "no politizar" la búsqueda, mientras que la oposición los acusó de deslindar responsabilidades

En la tercera sesión ordinaria de la Cámara Alta, se trataron una gran cantidad de proyectos pendientes, en un año electoral signado por la poca actividad del órgano legislativo. El tema principal fue la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en la Provincia de Chubut, que unificó a todos los bloques, que se refirieron al tema, cada uno desde su perspectiva.Federico Susbielles, del Frente para la Victoria PJ, fue el primero en tomar la palabra. “Hay una obligación del Estado de investigar a fondo, de mantener a las fuerzas de seguridad bajo control. El pueblo argentino no quiere volver al pasado; el ‘nunca más’ no es una consigna, es un pilar de nuestra democracia”, dijo.Por su parte, Norberto García, del bloque Peronista, agregó: “Indudablemente nos une la foto hoy. No hay distintos bloques sino que hay uno solo en este tema. A todos los que estamos acá nos preocupa que en un gobierno democrático haya una persona que no encontremos. Nos preocupa que se investigue, que esté vivo, que se esclarezca por qué. Hay un tema muy importante para nosotros: si realmente Santiago desapareció en una protesta, ese es el hecho que nos toca y nos duele y nos conmueve a todos, porque desde el regreso a la democracia todos los que hacemos política tenemos un derecho que es el que pusimos como bandera más alta; el de protestar libremente”.Por otro lado, Jorge D’Onofrio sostuvo: “Se trata no sólo del derecho a manifestarse y a protestar, acá lo que está básicamente en juego es el derecho a la vida y a la libertad. No me animo a afirmar hoy que le haya sido arrebatado este derecho a Maldonado. Sí hay un estado de sospecha. Hay indicios, hay dudas. Quizás la sana critica un poco para la Justicia que llega tarde, que no toma aquellos preceptos de que ante la duda debe caratularse la causa como desaparición forzosa. Pero me niego a creer que las fuerzas federales que están para protegernos hayan tomado una actitud de este tipo. Tiene que ser otra fuerza la que investigue, tienen que estar todos los esfuerzos del Ejecutivo nacional, y pedir ayuda internacional para que esto se esclarezca”.La senadora Malena Baro, del monobloque Arturo Illia y aliada del oficialismo, fue la primera en exponer una postura menos crítica ante Cambiemos. “A todos los argentinos nos une el deseo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Todas las hipótesis al día de hoy están abiertas. Personalmente creo que si se confirma aquella que habla de un abuso de las fuerzas de seguridad, debe caerle todo el peso de la ley a los responsables”, dijo y repudió: “También tenemos que tener una enorme responsabilidad de no politizar este tema. En estas últimas horas y estos últimos días se han escuchado muchas cosas, incluso una comparación del gobierno nacional elegido democráticamente con el gobierno militar”.El titular de Cambiemos, Roberto Costa, continuó: “Expresar mi solidaridad con los familiares amigos y conocidos de Santiago Maldonado, que seguramente están sufriendo de la misma manera que nosotros esta situación. Entendemos que desde el Estado nacional, están realizando una profunda investigación de todas las hipótesis posibles, dado que en estos momentos no existen elementos que nos hagan hacer prevalecer una sobre las otras”.“Hay un grupo minoritario que hace uso de la palabra desaparecido para tratar de emparentar un gobierno democrático con procesos que todos hemos valorado en total negatividad –manifestó-. Hoy la prioridad es saber qué paso con Santiago. El estado no es responsable de la desaparición, es responsable de la búsqueda”.“Hasta el momento no surge con verosimilitud ninguna situación por la cual se genere la desaparición de Maldonado. Lo único que podemos afirmar hoy es que el Estado es responsable de la búsqueda y no de la desaparición. Sostener sin pruebas otra afirmación los ubica más cerca de la deseada que de la auténtica verdad. Nosotros, desde el lugar que nos toca, el haber sufrido durante mucho tiempo esas búsquedas que no tuvieron siempre un resultado deseado, esperamos que en este caso, con toda la tristeza y la preocupación, esto se pueda solucionar y que Santiago aparezca vivo, y que así se pueda llegar al final y que la justicia encuentre a los responsables de esta situación si los hay”, concluyó.En tanto, el Berni salió a cruzarlo: “El estado no es responsable, pero sí el Poder Ejecutivo, que tiene como función fundamental generar las condiciones para resguardar las garantías de todos los ciudadanos. Nos queda la preocupación de que se saquen de encima la responsabilidad. Me preocupa como senador que un compañero legislador desligue la responsabilidad del gobierno de velar por los intereses de sus ciudadanos”.