POST PASO

Bullrich cruzó a Cristina tras su discurso victorioso: "No ganó nada"

El primer candidato a senador nacional por Cambiemos cargó contra la ex presidenta, quien este miércoles encabezó un acto en Atenas para relanzar la campaña y, además, celebrar el resultado de las PASO.

Tras conocerse los resultados definitivos de las elecciones primarias, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en el estadio platense de Atenas para relanzar la campaña de Unidad Ciudadana y, a la vez, celebrar la victoria."Ganamos en agosto y podemos ganar en octubre. Sin exitismo, que es mal consejero, que es el padre de las derrotas. No se equivoquen. En el podemos ganar están todos los ciudadanos”, destacó la candidata a senadora.Uno de los primeros en salir a cruzarla tras el acto fue Esteban Bullrich, su principal oponente en las elecciones, quien estuvo de recorrida por Bahía Blanca, uno de los distritos en donde Cambiemos obtuvo una gran performance.“No ganó nada. Las PASO son una competencia dentro de cada partido y ahora se viene una elección general donde los bonaerenses van a elegir qué partido tendrá dos senadores y cuál uno. Esa es la discusión que se debe dar", opinó Bullrich al llegar al sur bonaerense.Pese a que el propio domingo el oficialismo se mostró triunfalista por lo que eran los resultados favorables en la provincia (finalmente Cristina se impuso por 0,21%), ahora el ex ministro de Educación minimizó el resultado de las primarias.