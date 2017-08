SENADO

Desde Cambiemos descartan el tratamiento de la Ley de ART

En la previa a la sesión del Senado de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández dialogó con La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,) e informó que no habrá tratamiento de la cuestionada legislación.

Este jueves, después de la campaña electoral y el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, el senado de la provincia de Buenos Aires volverá a sesionar. Al igual que ocurrió con la Cámara de Diputados bonaerense, retomarán las labores legislativas en el recinto.En ese sentido, el senador de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, Carlos Fernández, adelantó a La Tecla En Vivo (Cadena Río 88,7) que no habrá grandes temas para tratarse en la sesión de este jueves.“Vamos a tratar temas de rutina, temas que venían trabajando las comisiones, no hay temas de gran debate, de mucha complejidad”, sostuvo.A su vez, informó que “no se logró un consenso y la ley de ART no tendrá tratamiento, sigue en comisión. En la Legislatura nadie tiene mayoría por lo tanto hay que trabajar hasta encontrar el consenso y poder votarla”.En ese sentido, adelantó que se tratará el caso Santiago Maldonado y que el mismo puede ser el eje de mayor conflicto en la Legislatura. De esa manera, manifestó que “algunos” intentan sacar ganancia “de un caso grave como la desaprición de una persona”.“El gobierno ha entregado todos los materiales posibles para que se esclarezca este caso. Mi postura es la de cualquier argentino bien nacido, no puede haber desaparecidos en democracia”, cerró el candidato a diputado nacional por Cambiemos.