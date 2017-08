BROTES VERDES

Declaraciones juradas: el patrimonio de los legisladores nacionales y el furor por el dólar

El Congreso de la Nación se tiñe de verde. Es que los diputados y senadores nacionales por la Provincia se inclinan en su mayoría por invertir en moneda extranjera. Cómo evolucionó el bolsillo de cada uno y las preferencias a la hora de ahorrar.

Los brotes verdes llegaron al Congreso de la Nación, pero, a diferencia de lo anunciado desde Casa Rosada, no se trata de la esperada lluvia de inversiones, sino del patrimonio de los diputados y senadores nacionales por la Provincia. De acuerdo a sus declaraciones juradas, la mayor parte de los legisladores apostó a la moneda extranjera durante 2016, lo que les generó cierto margen de ganancias, teniendo en cuenta que su cotización pasó de 12.93 a 15.82 pesos en el transcurso del año.La elección del dólar por sobre el peso argentino no es nueva ni, mucho menos, reciente, aunque tratándose de representantes del pueblo se esperaría una mayor confianza en la economía regional. Pero no sólo los diputados y senadores optaron por invertir en moneda extranjera, sino que algunos de ellos, directamente, decidieron depositar sus ahorros en otro país.Como si fuera poco, hubo quienes optaron por invertir su dinero en la llamada “bicicleta financiera”, es decir, compra de bonos argentinos como Lebacs y Letes, que generan un riesgo financiero más que importante para la Argentina, sobre todo el primero de ellos, que otorga altas tasas de interés en el corto plazo.En este sentido, La Tecla relevó los patrimonios declarados por los legisladores nacionales por la Provincia y analizó su evolución con respecto al ejercicio anterior, con la excepción de un grupo de ellos que no cumplieron con el requisito obligatorio.