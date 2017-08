TIGRE

En tierras massistas, Campbell y Cernadas entregaron viviendas

Las casas pertenecen al Pro.Cre.Ar y en total son 27. De cara a octubre, Cambiemos profundiza la campaña con un objetivo: ganarle un territorio clave a Sergio Massa.

Hoy se hicieron entrega de 27 viviendas pertenecientes al Plan Pro.Cre.Ar en la localidad de Rincón de Milberg, Partido de Tigre y Cambiemos aprovechó la ocasión para seguir reforzando su campaña de cara a octubre en un territorio donde si no fuera por la mea de los extranjeros, le lograba arrebatar el distrito al Frente Renovador.Estuvieron presentes el Secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación Domingo Amaya, el Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y Vicepresidente del Pro.Cre.Ar Ramon Lanus y el Director de la UDAI de Pacheco Segundo Cernadas.“Para mi es una gran emoción entregar las llaves de las viviendas a sus nuevos dueños. Son miles los barrios en todo el país que integran el Pro.cre.ar y que siguen adelante con un gran apoyo del Gobierno Nacional. Ustedes reciben una casa pero son las familias que lo convierten en hogares” sostuvo Domingo Amaya.Ramón Lanús sostuvo que:“Se están dando muchos los créditos hipotecarios. Ya están en carpeta unas 90.0000 solicitudes y 6000 que ya escrituraron. Tambien estan los creditos UVA con un subsidio de $400.000".Y agregó: "Para aquellos que no pueden sacar el crédito hipotecario está el plan de viviendas sociales que llevamos adelante urbanizando barrios enteros. El plan nacional cubre los distintos tipos de problemáticas y los distintos perfiles de cada familia. La clave es que los argentinos tengan su casa nueva pagándola con grandes facilidades”.Por su parte Segundo Cernadas dijo que: “Hoy tuve la suerte de entrar con la familia Centeno a su nuevo departamento, una familia tigrense que por fin va a tener su casa propia. Se ve en sus ojos la alegría única de entrar a lo que, de ahora en mas, va a ser su hogar. De a poco estamos cambiando la vida de los habitantes de Tigre no solo con estas viviendas sino con más cloacas, más calles y más agua corriente”