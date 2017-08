CAMPAñA LEGISLATIVA

Después de Vidal, Bullrich desembarcó en silencio en Vicente López

En medio de un fuerte hermetismo, el candidato a senador nacional por Cambiemos encabezó una actividad en el distrito que administra Jorge Macri, donde ayer hizo pie la Gobernadora

Un tuit fue lo único que se reveló de la visita de Esteban Bullrich a Vicente López desde la cuenta oficial de su intendente, Jorge Macri, en el que tan sólo se limitó a explicar que fue en el marco del lanzamiento de obras de jardines maternales y escuelas públicas.Es que, luego de las PASO del último domingo 13 de agosto, Cambiemos modificó su estrategia electoral y ya no tendrá a María Eugenia Vidal como sponsor de los candidatos.Además de las críticas por la ausencia de gestión y la excesiva presencia de la Gobernadora en la campaña, se suma al temor de que la derrota en las primarias pueda impactar negativamente en la imagen de la mandataria bonaerense.En ese sentido, mientras Vidal recorre el Conurbano para “mostrar” la gestión como una excusa para sumar adeptos a la marca “Cambiemos” en una región donde no obtuvo los resultados esperados, los candidatos dan sus primeros pasos en soledad ante los vecinos de la provincia, con algunas selfies y mucho silencio.Una de las órdenes del equipo de la campaña es cumplir con “silencio absoluto” y no adelantar las visitas de los aspirantes al Congreso de la Nación.Inclusive, la campaña proselitista en Berisso se profundizó hasta el interior de colegios públicos y los candidatos, Bullrich y el aspirante a concejal Leandro Nedela, dialogaron con los menores.